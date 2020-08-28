تفاصيل عودة شريهان إلى الفن بعد غياب 30 عاما

تعود الفنانة المصرية، شريهان، إلى الأضواء والعمل الفني، بعد غياب طويل دام 30 عاما، من خلال مسرحية ستعرض قريبا.

كشف مؤلف العرض المسرحي، مدحت العدل، لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه تم تصويرها العام الماضي، ولكن تأجل عرضها للجمهور بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف العدل أن المسرحية التي تحمل اسم "كوكو شانيل" سيتم عرضها في البداية على أحد المسارح الكبرى في القاهرة التي تليق بتاريخ شريهان الفني.

وأكد أن المسرحية "ستكون علامة في تاريخ شريهان وفي تاريخنا وفي تاريخ المسرح"، لافتا إلى أنها تتناول قصة حياة مصممة الأزياء الشهيرة، كوكو شانيل، وعلامتها التجارية الأشهر في العالم في مجال الأزياء.

كما أفصح مدحت العدل أنه بعد عرض مسرحية "كوكو شانيل" في القاهرة سيتم عرضها في المملكة العربية السعودية خلال "موسم الرياض" المقبل.

وتابع العدل أنه ينتظر شفاء رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ وعودته إلى السعودية قريبا، من أجل عقد جلَسات عمل مع منتج المسرحية، جمال العدل، ليتم الاستقرار على تفاصيل عرضها في موسم الرياض القادم ومسارح العرض .

وأشار إلى أن المسرحية ستعرض على المسرح في البداية، قبل عرضها تلفزيونيا، وتشهد أكثر من 9 أغنيات تمت كتابتها وتصويرها العام الماضي.