انقلاب سيارة فنانة مصرية على طريق الساحل الشمالي

تعرضت الفنانة المصرية، منال سلامة، لحادث سير، اليوم الجمعة، على طريق الساحل الشمالي المصري.

وانقلبت السيارة بمنال سلامة على طريق العلمين بوادي النطرون، وتم نقلها إلى المستشفى، بحسب ما صرح به زوجها، المخرج عادل أديب لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار أديب إلى أن زوجته منال سلامة تعاني من بعض الكدمات هي وابنته، وأنهما في المستشفى حاليا، وأن وضعها الصحي مستقر.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء في شهر فبراير/ شباط بشأن وفاة منال سلامة أثناء تأديتها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وخرجت منال سلامة لتعلق على شائعة وفاتها، من خلال مقطع مصور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، والذي أكدت فيه ساخرة أنها "حية ترزق".

وأعربت سلامة عن سعادتها من شائعة وفاتها، لأنها أظهرت لها حب واهتمام العديد من أصدقائها، لافتة إلى أن هاتفها لم يتوقف عن الرنين منذ رواج الشائعة.

يشار إلى أن منال سلامة ولدت في القاهرة عام 1970، وهي شقيقة الممثل شريف سلامة، ومتزوجة من المخرج عادل أديب، وأثمر زواجهما عن "علي وأميرة"، ومن أشهر أعمالها الفنية، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من إنتاج عام 1996، وهو من بطولة نور الشريف وعبلة كامل وحنان ترك ومحمد رياض ووفاء صادق ومصطفى متولي، وهو عن قصة إحسان عبد القدوس وإخراج أحمد توفيق.