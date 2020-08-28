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    أنابيب اختبار لجمع المواد الحيوية في مركز الدم

    استخدامات مكونات الدم وفوائدها

    © Sputnik . Evgeniy Samarin
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    نشرت وزارة الصحة المصرية تقريرا حول استخدامات مكونات الدم وفوائدها لجسم الإنسان.

    قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "مكونات الدم تتراوح ما بين كرات الدم الحمراء والبلازما والصفائح الدموية".

    وأشار إلى أن استخدامات كرات الدم الحمراء كالآتي:

    مريض في مشفى
    © Fotolia / Spotmatikphoto
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    - تستخدم في علاج مرضى أنيميا البحر المتوسط

    - سرطان الدم والكبد

    - حالات النزيف في الحوادث والعمليات.

    أما عن البلازما فلفت المنشور إلى أنه "يمثل نسبة 55% من دم الإنسان، ويتكون من 92% ماء و8% بروتين وأجسام مضادة".

    وجاءت استخدامات البلازما كالآتي:

    - علاج مرضى الهيموفيليا (النزف المتكرر)

    - أمراض الكبد

    - الحروق

    - الحوادث.

    وجاءت أبرز فوائد البلازما كالآتي:

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    - التخلص من مخلفات العمليات الحيوية ونقلها إلى الكبد والكلى منها نهائيا

    - معالجة عوامل التجلط للمساعدة في التقليل من النزف النشط

    -  الأجسام المضادة بالبلازما تساعد الجسم على محاربة الالتهابات

    - تنظيم درجة حرارة الجسم.

    أما عن الصفائح الدموية، فأظهر التقرير أنها عبارة عن "خلايا صغيرة ينتجها النخاع العظمي، وظيفتها: أنه إذا حدث نزيف في الجسم تتجمع الصفائح الدموية مع بعضها لوقف هذا النزيف".

    وجاءت أبرز فوائد الصفائح الدموية:

    - تستخدم في علاج مرضى الأورام

    - تستخدم في زراعة الأعضاء، وبعض أمراض الدم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الدم البشري, خلايا الدم, فصيلة الدم, الدماء, الدم
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