استخدامات مكونات الدم وفوائدها

قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "مكونات الدم تتراوح ما بين كرات الدم الحمراء والبلازما والصفائح الدموية".

وأشار إلى أن استخدامات كرات الدم الحمراء كالآتي:

- تستخدم في علاج مرضى أنيميا البحر المتوسط

- سرطان الدم والكبد

- حالات النزيف في الحوادث والعمليات.

أما عن البلازما فلفت المنشور إلى أنه "يمثل نسبة 55% من دم الإنسان، ويتكون من 92% ماء و8% بروتين وأجسام مضادة".

وجاءت استخدامات البلازما كالآتي:

- علاج مرضى الهيموفيليا (النزف المتكرر)

- أمراض الكبد

- الحروق

- الحوادث.

وجاءت أبرز فوائد البلازما كالآتي:

- التخلص من مخلفات العمليات الحيوية ونقلها إلى الكبد والكلى منها نهائيا

- معالجة عوامل التجلط للمساعدة في التقليل من النزف النشط

- الأجسام المضادة بالبلازما تساعد الجسم على محاربة الالتهابات

- تنظيم درجة حرارة الجسم.

أما عن الصفائح الدموية، فأظهر التقرير أنها عبارة عن "خلايا صغيرة ينتجها النخاع العظمي، وظيفتها: أنه إذا حدث نزيف في الجسم تتجمع الصفائح الدموية مع بعضها لوقف هذا النزيف".

وجاءت أبرز فوائد الصفائح الدموية:

- تستخدم في علاج مرضى الأورام

- تستخدم في زراعة الأعضاء، وبعض أمراض الدم.