استخدامات مكونات الدم وفوائدها

قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "مكونات الدم تتراوح ما بين كرات الدم الحمراء والبلازما والصفائح الدموية".
وأشار إلى أن استخدامات كرات الدم الحمراء كالآتي:
- تستخدم في علاج مرضى أنيميا البحر المتوسط
- سرطان الدم والكبد
- حالات النزيف في الحوادث والعمليات.
أما عن البلازما فلفت المنشور إلى أنه "يمثل نسبة 55% من دم الإنسان، ويتكون من 92% ماء و8% بروتين وأجسام مضادة".
وجاءت استخدامات البلازما كالآتي:
- علاج مرضى الهيموفيليا (النزف المتكرر)
- أمراض الكبد
- الحروق
- الحوادث.
وجاءت أبرز فوائد البلازما كالآتي:
- التخلص من مخلفات العمليات الحيوية ونقلها إلى الكبد والكلى منها نهائيا
- معالجة عوامل التجلط للمساعدة في التقليل من النزف النشط
- الأجسام المضادة بالبلازما تساعد الجسم على محاربة الالتهابات
- تنظيم درجة حرارة الجسم.
أما عن الصفائح الدموية، فأظهر التقرير أنها عبارة عن "خلايا صغيرة ينتجها النخاع العظمي، وظيفتها: أنه إذا حدث نزيف في الجسم تتجمع الصفائح الدموية مع بعضها لوقف هذا النزيف".
وجاءت أبرز فوائد الصفائح الدموية:
- تستخدم في علاج مرضى الأورام
- تستخدم في زراعة الأعضاء، وبعض أمراض الدم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)