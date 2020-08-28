5 نصائح أساسية من أجل علاقة عاطفية ناجحة مع رجل في الـ40

إن مواعدة رجل في الـ40 من عمره تختلف تماما عن مواعدة رجل في العشرينات أو الثلاثينات من العمر، فهو عادة ما يكون راسخا في حياته المهنية ويفضّل متابعة مباراة كرة قدم عن الذهاب إلى حلبة الرقص، فضلا عن أنه حقق نضوجا كافيا في الفكر وبشأن الحياة بشكل عام.

فيما يلي 5 نصائح أساسية لتحقيق علاقة عاطفية ناجحة مع رجل في الأربعينات، بحسب موقع "زووسك":

1) الصدق والوضوح

إذا كنت مهتمة به فلا تشعر أنك بحاجة لان تكوني خجولة، لأن الرجل الأربعيني سيقدر كثيرا إذا صارحتيه باهتمامك به وأنك لا تبقيه في حالة تخمين بشأن انجذابك له، وإذا لم تكون مهتمة بالتعرف عليه والاستمرار في علاقتك معه، فكوني أيضا واضحة معه ذلك، إذ أنه يكره تضييع وقته ولن تتأذى مشاعره إذا أدركت أنه ليس الرجل المناسب لك.

2) ممارسة الألاعيب

لا تنطبق قاعدة "انتظر ثلاثة أيام بعد الحصول على رقم هاتفه" على رجل أربعيني، فإذا كان مهتما بك سيتواصل معك، وهو لن يتعامل مع الحب والعلاقات مثل "اللعبة" لأن كلاكما قد ينتهي به الأمر إلى خسارة بعضكما، لهذا السبب من المهم أن تتخلي عن ممارسة الألاعيب الغرامية معه.

كذلك لا تمارسي ذلك البند معه لأنه سيفترض أنك غير مهتمة بالتعارف عليه، وبدلا من ذلك كوني صريحة ومباشرة معه، وتأكدي من أنه سيفعل الشيء معك وذلك لأنه لا يريدك أن تضيعي وقتك معه إذا لم تكون مهتمة به.

3) لا تفترضي أنه لن يرغب في تكوين أسرة

لا تفترضي أنه لمجرد أنه قد يكون مطلّق أو أن يكون لديه أطفال أنه لا يرغب في تكوين أسرة ثانية، فعادة ما يبحث الرجال في الأربعينيات عن شركاء يدركون قيمة الرفقة، وإذا كان ينظر إليك بأنك امرأته وإذا كان هو الرجل المناسب لك فاعلمي أنه سيكون لديك شخص في حياتك على استعداد لمقابلتك في منتصف حياته.

4) امنحيه "مساحته الخاصة"

من المرجح أن يكون الرجال في الأربعينيات من العمر محترفين في الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر من الليل ويستيقظون مبكرا كل صباح، كما ستحتاجين إلى احترام أنه رجل مشغول ولن يتمكن من الرد الفوري على رسائلك النصية.

وحتى إذا لم تكون قادرة على الاهتمام بعملك على الإطلاق لأنه يشغل بالك طوال الوقت فاحترمي أنه يحتاج إلى مساحة لتولي مسؤولياته، واستغلي هذا الوقت للاعتناء بمسؤولياتك أيضا.

5) التواصل معه

إن الصراحة والمباشرة معه ستقطع أشواطا طويلة في علاقتك معه، ضيفي إلى هذا التأكد من استمرارك في توصيل ما تشعرين به وترغبين وما إلى ذلك، فالرجل في الأربعينات من عمره يشعر براحة أكبر في التعبير عن نفسه وأكثر استعدادا للاستماع إليك أيضا.

إن مواعدة رجل يبلغ من العمر 40 عاما يختلف عن مواعدة شاب أصغر سنا، إذ ستحبين مدى وضوحه وتواصله وصراحة موقفه، ولن يضيع وقتك أو يجلب أي دراما إضافية إلى حياتك، وأفضل شيء يمكنك القيام به هو منحه نفس الشيء، فهو سيبحث عن رفيق حياة حقيقي، وسيعرف كيف يجيد معاملتك مثل السيدة التي أنت عليها.