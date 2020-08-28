عطل فني يضرب حفل عمرو دياب "الأون لاين" الأول

ضرب عطل فني حفل المطرب المصري الشهير، عمرو دياب "الأون لاين" الأول من نوعه.

وقال تطبيق "أنغامي" إنه حدث عطل فني في سيرفرات التطبيق، بسبب الإقبال غير المسبوق على حفل عمرو دياب الأول من نوعه.

وتابعت إدارة تطبيق "أنغامي" في بيان نشر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "نعتذر عن المشكلة التقنية، التي تسببت بتأخير بث حفل الهضبة، عمرو دياب، وقد اتّضح أن الخطأ نتج عن الإقبال الهائل على مشاهدة الحفل وكمية الضغط على التطبيق".

وأكملت بقوله "إذ نجدّد الاعتذار من كل مَن قام بشراء تذاكر ولم يتكمن من مشاهدة الحفل كاملاً، نؤكد أنه سيصبح متوفرًا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة".

يذكر أن الفنان المصري عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنيته "أماكن السهر"، التي احتلت قمة ترتيب الأغاني على تطبيق "أنغامي"، وكذلك احتلت تريند موقع "يوتيوب"، كما تصدر عمرو دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث "غوغل".