ياسمين صبري تثير جدلا بسبب تصرفها مع شيف تركي شهير... فيديو

أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري، جدلا بين متابعيها على موقع "إنستغرام"، بسبب رد فعلها مع الشيف التركي نصرت غوشكيه، أثناء قضاء إجازتها في اليونان حاليا.

وشاركت ياسمين صبري مقطعا مصورا لها بداخل مطعم الشيف نصرت الشهير بـ"شيف الملح" وهو يقوم بتقطيع اللحم لها على المائدة قبل أن يدعوها لتذوقه.

وكان أكثر ما لفت انتباه متابعو ياسمين صبري هو رد فعلها، إذ إنها لم تُظهر أي تفاعل مع ما يقوم به الشيف نصرت غوشكيه أمامها، إذ عبروا عن اندهاشهم، وعلّق بعضهم: "تحركي قليلا اضحكي افعلي شيء"، و"شكلها مستقرفة"، و"لماذا خائفة منه؟"، و"لماذا هي قرفانة منه هكذا؟".

ورغم التعليقات السلبية التي رافقت المقطع المصور، إلا أنه يقترب من 3 ملايين مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحه على "إنستغرام".

View this post on Instagram 🥩 🥩 A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on Aug 27, 2020 at 12:49pm PDT

وتقضي ياسمين صبري إجازتها في اليونان بصحبة زوجها، رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، الذي شارك، أمس الخميس، عبر حسابه على "إنستغرام" صورة لها معه.

View this post on Instagram ❤️❤️ A post shared by Ahmed Abou Hashima (@ahmedabohashima) on Aug 27, 2020 at 11:24am PDT

يشار إلى أن ياسمين صبري شاركت في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل "فرصة تانية"، ويشاركها بطولته أحمد مجدي وأيتن عامر وإدوارد ومحمود البزاوي ونهال عنبر وهبة مجدي.

واحتفل رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة 17 أبريل/ نيسان، بعقد قرانه على الممثلة المصرية، ياسمين صبري، وأقيم الاحتفال في أجواء خاصة، اقتصر الحضور على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين، وذلك التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.