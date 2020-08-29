آخر منشور لبطل فيلم "بلاك بانثر" الراحل يكشف عدم دعمه لترامب

كشف آخر منشور للممثل الأمريكي الراحل، تشادويك بوسمان، على موقع التواصل الاجتماعي، عن عدم دعمه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفترة رئاسية جديدة.

وأظهر بوسمان في آخر منشوراته على "السوشيال ميديا" بتاريخ 11 أغسطس/ آب دعمه لكامالا هاريس بعد اختيارها لمنصب نائب مرشح الرئاسة من الحزب الديمقراطي، وشارك صورة له معها وهما يتعانقان على خشبة المسرح أثناء قيامهما بمخاطبة حشد.

وكان كلا من تشادويك بوسمان وكامالا هاريس من خريجي جامعة هوارد الأمريكية.

ونعت كامالا هاريس الراحل بوسمان بهذه الكلمات عبر حسابها على موقع "تويتر": "إنني مكسورة القلب، كان صديقي وزميلي بيسون تشادويك بوسمان عبقريا ولطيفا ومتعلما ومتواضعا، رحل مبكرًا لكن حياته أحدثت فرقا. أبعث بأحر التعازي لأسرته".

Heartbroken. My friend and fellow Bison Chadwick Boseman was brilliant, kind, learned, and humble. He left too early but his life made a difference. Sending my sincere condolences to his family. pic.twitter.com/C5xGkUi9oZ — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 29, 2020

​توفي، اليوم السبت، الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، بطل فيلم الفهد الأسود أو "بلاك بانثر"، بعد معاناة مع مرض السرطان.

ورحل بوسمان، عن عمر ناهز 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجلوس، وسط عائلته، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ولم يتحدث بوسمان لوسائل الإعلام عن إصابته بالسرطان، فيما أعلنت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيراً".

وأضاف بيان العائلة: "من مارشال إلى دا فايف بلودز، وفيلم ما راينيز بلاك بوتوم لأوغست ويلسون والكثير من الأفلام الأخرى - كلها تم تصويرها جميعاً أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيميائي. كانت إعادة الملك تشالا إلى الحياة في الفهد الأسود فخر مسيرته المهنية".

ونعت شركة "مارفل ستوديوز" المنتجة لفيلم "بلاك بانثر" تشادويك بوسمان بهذه الكلمات: "قلوبنا محطمة وأفكارنا مع عائلة تشادويك بوسمان. إرثك سوف يعيش إلى الأبد. ارقد في سلام".

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/DyibBLoBxz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 29, 2020

يشار إلى أن فيلم "Black Panther" هو أول فيلم يعرض عبر دور السينما في السعودية يوم 18 أبريل/نيسان 2018.