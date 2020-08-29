"لم أتخيل النجاة منه"... فنانة مصرية تروي تفاصيل حادثها المروع

خرجت فنانة مصرية، اليوم السبت، لتروي تفاصيل حادث انقلاب سيارتها، رفقة ابنتها على طريق الساحل الشمالي، أمس الجمعة.

وفي أول تعليق منها بعد الحادث، قالت الممثلة منال سلامة لبرنامج "إي تي بالعربي": "ألف شكر لكل من سأل علي أنا وابنتي، ربنا رحيم ونحن كويسين، الحقيقة الحادثة كانت صعبة ولم أكن أتخيل النجاة منها، لكن لسه العمر فيه باقية".

وتابعت: "الحمد لله إن الحادثة كانت قريبة من سيارات الإسعاف لأننا نقلنا في 3 دقائق دون أن يعلموا من نحن ونقلونا على مستشفى العلمين الذين فعلوا معنا الواجب وكل الإجراءات الطبية اللازمة وجعلونا نقيم ليلة في المستشفى لكي يطمئنوا علينا، وأنا أطمنكم أنا وابنتي وصديقتها بخير، وقدّر الله ما شاء فعل".

وانقلبت السيارة بمنال سلامة على طريق العلمين بوادي النطرون، وتم نقلها إلى المستشفى، بحسب ما صرح زوجها، المخرج عادل أديب، أمس الجمعة، لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأشار أديب إلى أن زوجته منال سلامة تعاني من بعض الكدمات هي وابنته، وأنهما في المستشفى حاليا، وأن وضعها الصحي مستقر.

يشار إلى أن منال سلامة ولدت في القاهرة عام 1970، وهي شقيقة الممثل شريف سلامة، ومتزوجة من المخرج عادل أديب، وأثمر زواجهما عن "علي وأميرة"، ومن أشهر أعمالها الفنية، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، من إنتاج عام 1996، وهو من بطولة نور الشريف وعبلة كامل وحنان ترك ومحمد رياض ووفاء صادق ومصطفى متولي، وهو عن قصة إحسان عبد القدوس وإخراج أحمد توفيق.