أقدم زوجان في العالم يدخلان موسوعة "غينيس"

دخل زوج وزوجة من الإكوادور موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن تم تسجيلهما رسميا على أنهما "أقدم زوجين في العالم".

واستطاع الزوجان الدخول إلى الموسوعة العالمية، بعد حساب عمريهما معا (215 عاما)، إذ أن الزوج جوليو مورا يبلغ من العمر 110 عاما، بينما والدرامينا كوينتيروس عمرها 104 عاما، وتزوجا منذ عام 1941، وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتزوج الزوجان في 7 فبراير/ شباط 1941، في أول كنيسة بناها الإسبان في كيتو، وهي لا إغليسيا دي إل بيلين.

ومع ذلك ، كان زفافهما سريا، لأن والديهما كان رافضين للزيجة.

Ecuadorian spouses break record as the world's oldest married couple https://t.co/lpL4ivU2Eo — NBC Latino (@NBCLatino) August 29, 2020

ويعيش جوليا ووالدرامينا وهما معلمان متقاعدان في العاصمة الإكوادورية، كيتو، وفازا بلقب موسوعة "غينيس" في منتصف شهر أغسطس/ آب الجاري.

ولفتت ابنتهما "سيسيليا" إلى أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد تسببت في إصابته والديها بمشاكل في صحتهما العقلية، نتيجة افتقادهما للتجمعات العائلية وعدم اختلاطهما بأي من أفراد العائلة منذ شهر مارس/ آذار.

وللزوجان 4 أبناء و 11 حفيدا و21 من أبناء الأحفاد وواحد من أبناء أبناء الأحفاد.