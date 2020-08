في أقل من أسبوع... الموت يفجع سعد لمجرد للمرة الثانية

View this post on Instagram

عمي "محمد لمجرد" في ذمة الله ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله اللهم بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله اللهم دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله اللهم الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك ،اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يارب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون