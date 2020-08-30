أكبر كتاب في العالم يفجر الجدل... هل هو عن "كيفية فهم المرأة"

انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لسيدة تقف بجوار مجلد هائل، في ما عرف بأنه أكبر كتاب في العالم، وتقول المنشورات إنه يحمل عنوان "كيف تفهم المرأة".

وفي حين أن جانبًا من الراوية التي انتشرت سريعًا على منصتي "فيسبوك" و"تويتر"، الأيام الماضية، كانت صحيحة فيما يتعلق بدخول الكتاب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كان الجانب الآخر خاطئًا.

اكبر كتاب بالعالم يحتوي على 10 الاف ورقة وزنه 45 كيلو غرام للمؤلفة الجزائرية :

نورة طاع الله

عنوان الكتاب : ابواب النجاح

دخلت فيه موسوعة غينيس pic.twitter.com/K19nhXCGPW — أقلام و أعلام (@Aklam_Alam1) August 24, 2020

ربما تم تداول المنشور بهذا المعنى كنوع من الدعابة والسخرية في بادئ الأمر، لكن الصور التي تم نشرها عبر عشرات الحسابات ولاقت آلاف الإعجابات وأعيد نشرها مئات المرات، ليست لكتاب عن المرأة بالأساس.

والصحيح أن الصور المتداولة هي لكتاب "بوابة النجاح"، وهو مجلد لمجموعة من الحكم والأمثال الشعبية، ويتكون من أكثر من 10 آلاف صفحة، وهو من تأليف كاتبة جزائرية تدعى نورة طاع الله.

دخل الكتاب موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2018 كأكبر كتاب، إذ يحتوي 10551 صفحة، ويتعدى وزنه 45 كيلوغراما، بينما يبلغ طوله 57 سنتيمترا.

ويضم الكتاب الآلاف من الحكم الشعبية، والأمثلة القديمة والمقولات المأثورة، المستوحاة من الحياة اليومية، والتي قامت الكاتبة بتحليلها عبر صفحاته.

وتقول نورة، إن حلمها بتأليف هذا الكتاب الضخم، بدأ منذ أن كان عمرها 13 عاما، بسبب اهتمامها الشديد بتدوين كل الحكم والأقوال المأثورة، والأمثلة الشعبية، التي تسمعها في محيطها الاجتماعي في دفتر خاص.