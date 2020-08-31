حبس مطرب مصري شهير في واقعة ضرب بسبب دورة المياه

قررت محكمة جنح العجوزة المصرية، معاقبة المطرب، إيساف، ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، بعد اتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعي وضابط سابق.

وذكرت تحقيقات النيابة في القضية التي تحمل رقم 4248 لسنة 2020، عن ورود بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، من كل من "هيثم. س" (45 عاما)، ضابط شرطة سابق، وآخر أستاذ جامعي، يفيدان بقيام إيساف وآخر بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابات فيهما بداخل أحد المطاعم في حي العجوزة بالقاهرة، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وأفاد أحد المجني عليهما "هيثم. س"، وهو ضابط الشرطة السابق، أنه كان يحاول فض شجار نشب بين إيساف وبين آخرين، بسبب أولوية دخول دورة المياه، ولكنه تعرض للضرب 3 مرات من جانب أحد الأشخاص بزجاجة، وحاول أن يوثق الواقعة بهاتفه الذكي ولكن تم منعه وأخذه منه بالقوة أمام مرتادي المطعم.

وأكد على أقوال ضابط الشرطة في المحضر، الشاكي الثاني "محمد. س"، وهو أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية، الذي قال إنه تعرض أيضا للضرب وتم سرقة منه هاتفه "آيفون إكس" الذي يبلغ ثمنه 20 ألف جنيه.

وأشار الشاكي الأول وأحد الشهود على الواقعة، وهو "إيهاب. ا" منتج سينمائي، في محضر الشرطة إلى أن المشكو في حقهما هما المطرب إيساف وحارسه الشخصي "شندي".