صور مسربة تكشف علاقة براد بيت بفتاة في نصف عمره... وهذا رد فعل جولي

التقطت عدسات المصورين صورا للمثل الهوليودي، براد بيت، برفقة عارضة الأزياء الألمانية البالغة من العمر 27 عاما من أصل بولندي، نيكول بوتورالسكي، في مطار باريس.

وقام المصورون بتوثيق لحظة خروج براد بيت مع بوتورالسكي من السيارة وتوجهما إلى طائرة خاصة للسفر إلى جنوب فرنسا.

ويشار إلى أن براد بيت يخفي حياته الشخصية عن وسائل الإعلام، حيث نُسبت إليه العديد من الروايات، خلال السنوات القليلة الماضية، والتي لم يتم تأكيدها.

ومع ذلك، فإن هذه المرة مختلفة، حيث تقول المصادر إن براد بيت وبوتورالسكي في علاقة جادة، وذلك بسبب توجههما إلى منزله في شاتو مرافال.

أما النجمة الهوليودية، أنجيلينا جولي، تتجاهل جميع الأخبار حول الحياة الشخصية لطليقها براد بيت. ولا تقوم بالتعليق على أي إشاعات حول العلاقات التي يقيمها زوجها السابق، وخاصة مع الشابة نيكول بوتورالسكي، التي شبهها الكثير بجولي خلال فترة شبابها.

ووفقا لموقع " Hollywood Life"، فإن جولي لم تعد تمتلك أي مشاعر عاطفية تجاه براد بيت ولا ترى أي مشاكل في العلاقات التي يقيمها.

وأضاف أن جولي لا تتدخل أبدا في تفاصيل حياة زوجها السابق، إلا في حال كانت تمس بشكل مباشر أطفالها.