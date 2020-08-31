توضيح هام من ميناء الإسكندرية بشأن سيارة ياسمين صبري المثيرة للجدل

قالت مصادر رسمية بميناء الإسكندرية، إن "الميناء ليس له أي علاقة بموضوع جمارك سيارة الفنانة المصرية ياسمين صبري، الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن مصادر، قولها إن "هناك إدارات داخل الميناء، وكل إدارة تقوم بعملها بما كفله القانون والإجراءات المنظمة للعمل داخل الميناء"، مشيرة إلى أن "الإفراج الجمركي عن سيارة الفنانة ياسمين صبري ماركة رولز رايس إجراء روتيني يحدث مع مواطنين كثيرين بشكل دوري، ولا تحدث هذه الضجة الإعلامية".

وأشارت المصادر، إلى أن "الجمارك أوضحت في بيان رسمي أنه تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19/ 8 2020 باسم السيدة/ ياسمين أشرف مدحت ابراهيم صبري ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركة رولز رايس داون موديل 2020 السعة اللترية 5600 ( 12 ) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص، حيث بلغت قيمة السيارة نحو ٦ ملايين جنيه، وقامت مالكة السيارة بدفع رسوم الإفراج والضرائب بقيمة 3.7 مليون جنيه"، مؤكدة أن "هناك سيارات أحدث وبأسعار أغلى من سيارة ياسمين صبري، ويقوم مستوردوها بدفع الرسوم دون هذه الضجة الإعلامية"، بحسب قولها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لتصريح التخليص الجمركي للسيارة الجديدة. ووفقا للوثيقة المتداولة، والتي نشرتها وسائل إعلام مصرية، فإن السيارة رولز رويس "كابروليه" باسم الفنانة ياسمين صبري بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2020، ويبلغ ثمنها 6.113.545 جنيه، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تقدر بـ 3.717.137 ملايين جنيه.