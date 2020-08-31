بسمة وهبة تكشف خضوعها لعملية دون مخدر خارج مصر... فيديو

كشفت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، عن خضوعها لعملية جراحية دون مخدر، أثناء وجودها خارج البلاد.

وأشارت إلى أن العملية عبارة عن استئصال نسيج من الجسد بغرض دراسته، دون أن توضح المزيد من تفاصيل مرضها.

View this post on Instagram A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba) on Aug 28, 2020 at 3:35pm PDT

وشاركت بسمة وهبة، أمس الأحد، مقطعا مصورا لها قبل دخولها غرفة العمليات لإجراء الجراحة، والذي تظهر فيه وهي تسمع القراَن الكريم، مؤكدة أن أفضل شيء تفعله قبل أي عملية هو سماع القرآن.

وسافرت بسمة الثلاثاء الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء العملية، وشاركت صورة لها من الطائرة وعلقت معها: "رحلة علاجية خارج البلاد اللهم أرچعني مجبورة الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعاؤكم".

وتشارك بسمة وهبة حاليا في تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر، ولكن صدر اليوم الثلاثاء قرارا بوقف البرنامج لحين تنفيذ خطة تطويره، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

يشار إلى أن بسمة وهبة كانت تقدم برنامج "شيخ الحارة"، على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، ولكنها قدمت استقالتها منها بسبب حلقة استضافت فيها الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، التي تحدثت فيها عن زواج المخرج المصري خالد يوسف منها.