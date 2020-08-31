فنانة مصرية شهيرة تتحدث عن "أيام مرعبة" عاشتها مع كورونا

أعلنت المطربة المصرية، نادية مصطفى، عن شفائها من مرض "كوفيد - 19" الذي يسببه فيروس "كورونا" المستجد، بعد أن قضت فترة عزل استمرت أكثر من 16 يوم.

وأشارت في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى أنها عاشت الأيام الماضية في رعب بعد ظهور أعراض مرض (كوفيد-19) عليها.

وتوجهت المطربة صاحبة أغنية "سلامات" بالشكر لكل أصدقائها الذين ساندوها في فترة مرضها، ومنهم نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، ووصفته بـ"عشرة العمر"، كذلك زوجته نهلة.

الاردن- نادية مصطفى تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا: (MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري _ كشفت الفنان نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " عن تعافيها من فيروس كورو... https://t.co/ceSIjsiLdc pic.twitter.com/4GddxFOm2S — MENAFN.com Arabic (@MENAFNArabic) August 31, 2020

كما شكرت نادية مصطفى الله تعالى لأنه رزقها بأبناء كانوا معها على مدار 24 ساعة رغم بعدهم عنها، وذلك من خلال خاصية "الفيديو كول"، مشيرة إلى أنهم هوّنوا عليها العزل ورفعوا من معنوياتها، كما شكرت شريك حياتها وزوجها، المطرب، أركان فؤاد، الذي تفانى في خدمتها واهتم بطعامها، ودائما كانت تلمح في عينيه الرعب، داعية من الله تعالى أن يمنحه الصحة، بحسب قولها.

واختتمت نادية مصطفى بيانها بدعاء هو "يا رب يخلصنا من الرعب اللى إحنا فيه ويزول هذا الوباء عاجلا وليس آجلا بقدرة كن فيكون".

وأعلنت وزارة الصحة في مصر، أمس الأحد، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 212 إصابة يوم أمس السبت، بينما ارتفعت الوفيات بصورة كبيرة حيث بلغت أعداد الحالات 23 وفاة، مقابل 14 وفاة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة".