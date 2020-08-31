فنانة مصرية شهيرة تتحدث عن "أيام مرعبة" عاشتها مع كورونا

وأشارت في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إلى أنها عاشت الأيام الماضية في رعب بعد ظهور أعراض مرض (كوفيد-19) عليها.
وتوجهت المطربة صاحبة أغنية "سلامات" بالشكر لكل أصدقائها الذين ساندوها في فترة مرضها، ومنهم نقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، ووصفته بـ"عشرة العمر"، كذلك زوجته نهلة.
الاردن- نادية مصطفى تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا: (MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري _ كشفت الفنان نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " عن تعافيها من فيروس كورو... https://t.co/ceSIjsiLdc pic.twitter.com/4GddxFOm2S— MENAFN.com Arabic (@MENAFNArabic) August 31, 2020
كما شكرت نادية مصطفى الله تعالى لأنه رزقها بأبناء كانوا معها على مدار 24 ساعة رغم بعدهم عنها، وذلك من خلال خاصية "الفيديو كول"، مشيرة إلى أنهم هوّنوا عليها العزل ورفعوا من معنوياتها، كما شكرت شريك حياتها وزوجها، المطرب، أركان فؤاد، الذي تفانى في خدمتها واهتم بطعامها، ودائما كانت تلمح في عينيه الرعب، داعية من الله تعالى أن يمنحه الصحة، بحسب قولها.
واختتمت نادية مصطفى بيانها بدعاء هو "يا رب يخلصنا من الرعب اللى إحنا فيه ويزول هذا الوباء عاجلا وليس آجلا بقدرة كن فيكون".
وأضاف أن الوزارة "تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".
ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم السبت، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد -9)، قائلا، "أخشى لو لم نأخذ بالنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية أكثر"، قبل أن يضيف أن "نجاحنا (في مواجهة المرض) لم يكتمل، وهناك تحديات الشتاء القادم".
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