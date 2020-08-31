بعد أيام من استلامها... حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبري "الرولز رويس"

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فإن الصور المتداولة ليست في مصر، وأن السيارة ليست تلك التي تملكها ياسمين صبري، ولكنها تشابه معها في اللون فقط.
حقيقة الصور المتداولة عن تعرض سيارة ياسمين صبري لحادث: قديمة— Akhbarak (@akhbarak) August 31, 2020
التفاصيل| ألوان.. https://t.co/aB3qTs8HbL pic.twitter.com/NG2iLx4sFN
وكانت الإدارة العامة للجمارك المصرية، ذكرت في في بيان لها، أمس الأحد، أن السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، ولكن بعد سداد إجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركي: 3717137,20 جنيه، ورسم تنمية 8.5٪، بقيمة 519651.21 جنيه، 30٪ ضريبة جدول +14٪ قيمة مضافة 3197200,63 جنيه، ورسوم إضافية 285,20 جنيه، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.
كما أوضحت أنه تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2020 باسم "ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري"، ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركة "رولز رويس داون"، موديل عام 2020، السعة اللترية 5600 (12) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص، وتم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيه، كما تم وضع البند الجمركي 8703249090.
وتزوجت الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل/ نيسان الماضي، ويشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي.
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