بعد أيام من استلامها... حقيقة تحطم سيارة ياسمين صبري "الرولز رويس"

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء بشأن تحطم سيارة سيارة الفنانة المصرية، ياسمين صبري، "رولز رويس داون"، بعد أيام من تلقيها كهدية من زوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، والتي أثارت ضجة واسعة مؤخرا.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فإن الصور المتداولة ليست في مصر، وأن السيارة ليست تلك التي تملكها ياسمين صبري، ولكنها تشابه معها في اللون فقط.

حقيقة الصور المتداولة عن تعرض سيارة ياسمين صبري لحادث: قديمة

التفاصيل| ألوان.. https://t.co/aB3qTs8HbL pic.twitter.com/NG2iLx4sFN — Akhbarak (@akhbarak) August 31, 2020

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وكانت الإدارة العامة للجمارك المصرية، ذكرت في في بيان لها، أمس الأحد، أن السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية، ولكن بعد سداد إجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركي: 3717137,20 جنيه، ورسم تنمية 8.5٪، بقيمة 519651.21 جنيه، 30٪ ضريبة جدول +14٪ قيمة مضافة 3197200,63 جنيه، ورسوم إضافية 285,20 جنيه، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وأضافت الإدارة العامة للجمارك أنه تم تقديم شهادة يورو 1 رقم 353199 موضح المنشأ Ec اتحاد أوروبي؛ بغرض تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية، وتم تطبيق الاتفاقية بمعرفة موظف الاتفاقيات، وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل، ومبلغ الإعفاء يعادل 8314421 جنيه.

كما أوضحت أنه تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2020 باسم "ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري"، ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركة "رولز رويس داون"، موديل عام 2020، السعة اللترية 5600 (12) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص، وتم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيه، كما تم وضع البند الجمركي 8703249090.

وتزوجت الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل/ نيسان الماضي، ويشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي.