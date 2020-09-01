فان دام يرقص في فيديو كليب أخرجته ابنته

شاركت فرقة "آرون" الفرنسية، مقطع فيديو جديد من بطولة جان كلود فان دام على الإنترنت.

ويظهر فان دام في الفيديو وهو يرقص في موقف السيارات وعلى شاطئ البحر.

وأُطلق على الكليب اسم "Ultrarêve" وأخرجته ابنة الممثل بيانكا فان دام.

ووفقًا لموقع "NME"، اتصل فان دام بالفرقة لمناقشة الفيلم الذي كان يعمل عليه وعلم أنهم يعملون على تصوير ألبوم جديد.

في وقت لاحق، دعا فان دام الموسيقيين للمشاركة في الفيديو لأغنية "Ultrarêve" التي أحبها كثيرًا، ودعا ابنته للمشاركة في هذا المشروع. وصور الفيديو من قبل نجله كريس.