بداية من أكتوبر... لعبة "بوكيمون جو" ستتوقف على بعض هواتف آيفون وأندرويد

أعلنت شركة "بوكيمون جو" الشهيرة أن بعض أصحاب هواتف "آيفون" و"أندرويد" القديمة لن يتمكنوا من الاستمتاع بها بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

والسبب في هذا هو طرح شركة "نيانتك" المطورة للعبة تحديثا لها في منتصف شهر أكتوبر، الذي لا يدعم الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد 5" و"آي أو إس 10 و11"، بحسب موقع "إندغادجيت".

وبالنسبة لمالكي هواتف "أبل" على وجه الخصوص، فلن تعمل لعبة "بوكيمون جو" بعد الآن على هواتف "آيفون 5 إس" و"آيفون 6"، حتى لو قاموا بتثبيت "أي أو إس 12" عليها.

In an upcoming update to Pokémon GO in October, we will end support for Android 5, iOS 10, and iOS 11, as well as iPhone 5s and iPhone 6 devices. Trainers with devices not specifically listed here will not be affected and don’t need to take any action. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 31, 2020

ولم تشرح الشركة المطورة للعبة سبب قطعها عن الأنظمة الأساسية للجوال والهواتف القديمة، ولكن قد يكون هناك عنصر في التحديثات المستقبلية من شأنه منع اللعبة من العمل على هذه الهواتف تحديدا.

تعتمد لعبة " بوكيمون غو " على التنقل والاستكشاف فى العالم الواقعي كما هي في القصة الكلاسيكية لمسلسل الرسوم المتحركة، وتعتمد فى استكشافها لمخلوقات البوكيمون على خوارزمية تعتمد على تحديد الموقع بجانب المستشعرات وكاميرا الهاتف الذكي، لذا كان على المستخدمين خوض تجربة مختلفة داخل العديد من الأماكن حتى إذا لزم الأمر البحث عن البوكيمون داخل أقسام الشرطة أو الكنائس، حتى انتهى الأمر بعثور شابة تبلغ من العمر 19 عاما على جثة طافية فى نهر صباح الجمعة الماضية أثناء تتبعها لأحد شخصيات بوكيمون.

وحذرت السلطات الرسمية في عدة دول خليجية كالإمارات والكويت من اللعبة لإنطوائها على مخاطر أمنية، فقد يتعرض اللاعب للاصطدام بالأجسام الصلبة الموجودة في الشوارع مثل الأشجار وأعمدة الإنارة أثناء السعي إلى القبض على البوكيمون.

بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في الأعمال الجاسوسية بتصوير الأماكن المهمة استراتيجياً من مطارات، وأماكن عسكرية، وحيوية، ومنشآت حكومية، واستدراج المراهقين إلى أماكن بعيدة لسرقتهم كما تسببت في الحوادث المرورية، عندما كان يظهر البوكيمون في أماكن مختلفة، وقد يكون فوق الإسفلت في منتصف الطريق.