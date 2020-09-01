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    حمدي الميرغني وأوس أوس في كواليس تصوير مسلسل 2 في الصندوق

    بغضب كبير... نجم "مسرح مصر" يرد بعد مرور أسابيع على وفاة رضيعه

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    رد الممثل المصري، نجم فرقة "مسرح مصر" الشهيرة، أوس أوس، بغضب كبير على بعض التعليقات والانتقادات والتنمر الذي تعرض له وزوجته، لحضورهما حفل زفاف بعد مرور أسابيع على وفاة رضيعهما.

    وشارك أوس أوس صورا لتعليقات مسيئة تم نشرها عنه وزوجته، ووصف أصحابها بـ"ناس مريضة وقليلة الأدب"، منتقدا أحد المواقع المصرية التي شاركت تلك التعليقات وجمّعتها في خبر، وقال: "لن أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد لا يراعي الله في مهنته... وأطلب من كل الصحفيين المحترمين عدم نشر أي خبر يخص حياتي الشخصية، لو سمحت كفاية أوي اللي الواحد فيه".

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    يعنى ناس مريضه وقليله الادب بتكتب كومنتات وقولنا ماشى يمكن واحد غير مسئول وغير مدرك وعنده ما يكفيه من امراض للحقد والغل على اى حاجه وبنستحمل !! انما يعنى لما يكون فى موقع محترم (على ما اظن )اسمه الدستور ! بيعمل شير لكومنتات الناس المريضه دى وبينزلهم خبر كمان ! ده يبقى اسمه ايه ؟! مش هقول غير حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد مش بيراعى ربنا فى مهنته ..وبطلب من كل الصحفيين المحترمين عدم نشر اى خبر يخص حياتى الشخصيه لو سمحت كفايه اوى اللى الواحد فيه ... وشكرا موقع الدستور على التشهير بالعقليات المرضيه لكسب ليكات وفولوهات مبروك عليكم 👍 #اوس_اوس

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    وفي منشور آخر، أضاف أوس أوس أنه ليس في حاجة لكي يبرر ويحكي أي شيء عن حياته وزوجته التي اختارها قلبه، ودعمته في العديد من اللحظات الصعبة، مؤكدا أن المال ممكن أن يشتري سريرا ولكن لا يشتري النوم، وليس معنى أنه يذهب للعمل أو يلتقط صورا له وهو سعيد معناه أنه "سيموت من الفرحة" على حد تعبيره، ولكن لأن تلك هي مهنته وواجبه تجاه جمهوره أن يخرجهم من أي حزن، وذلك على حساب حزنه وجرحه وألمه الخاص.

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    انا مش محتاج ابرر واحكى اى حاجه عن حياتى والست اللى قلبى اخترها كنت ساعتها فى اول موسم لتياترو مصر كنا نتقاضى مرتبات مش ممكن تفتح بيت واول ما اتجوزت كنت اقعد فى بيت ايجار كمان انا بس هكتفى بالنقطتين دول علشان اصحاب العقول والنفوس المريضه يعرفوا ويبطلوا نغمه (الفلوس بتعمل اكتر من كده ) الفلوس ممكن تشترى سرير بس ماتشتريش النوم ! ومش انا بس دا اغلب المشاهير اللى بتحسدوهم على حياتهم دلوقتى ماتعرفش بدا من امتى واتبهدل ازاى ولولا وجود حد جنبه بيسنده ويدعمه ماكنش هيعرف يعدى من اى مشكله نفسيه او ماديه فى حياته.. ومش معنى انى بنزل اشتغل او بتصور وانا مبسوط ده معناه انى هموت من الفرحه بس دى مهنتى واجبى ناحيه جمهورى انى اخرجه من اى حزن هو فيه كل ده بعمله على حساب حزنى وجرحى ووجعى انا ..وفى الاخر بتشتم برضه ! انا بقول الكلام ده ولن اسمح باى تدخل فى حياتى الشخصيه مره اخرى سواء بالخير او بالشر او دخول اسم مراتى فى اى كلمه من كلام المرضى النفسيين ..مراتى اللى اخوها متوفى و ابنها متوفى وماصدقت اول مره اخرجها نروح مناسبه ودمرتوها نفسيا تانى بكلامكم المريض..حسبى الله ونعم الوكيل فيكم.. حقك عليا ياست الكل ❤️ سكت كتير وكنت بعدى لكن مفيش فايده.. كل واحد يركز فى حياته.. الطموح حلم مشروع عند كل الناس اسعى واتعب وكافح وربنا اللى بيكافئ مش البشر بدل ماتفضل تبُص فى حياه الناس 👍

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    وأشار أوس أوس إلى أن حفل الزفاف الذي حضره مع زوجته، والمتعلق بشقيقة صديقه من فرقة "مسرح مصر" الممثل الكوميدي، مصطفى خاطر، كانت أول خروج لها بعد وفاة رضيعهما، موجها الاعتذار لها لما سببته التعليقات المسيئة من ألم نفسي بالغ لها، وطلب من الجميع التركيز في حياته وعدم النظر في حياة الآخرين.

    وتوفي "علي" رضيع أوس أوس في شهر يونيو/ حزيران بشكل طبيعي.

    وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان "علي" وهو الابن الثاني لأوس أوس، وعلى رأسهم أشرف عبد الباقي، وأشرف زكي، ومحمد عادل إمام، وأحمد فهمي،  وسليمان عيد.

    وشارك أوس أوس في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدى المرغني، بجانب بيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم وانتصار.

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    مشاهير, منوعات, مصر
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