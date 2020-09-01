بغضب كبير... نجم "مسرح مصر" يرد بعد مرور أسابيع على وفاة رضيعه

رد الممثل المصري، نجم فرقة "مسرح مصر" الشهيرة، أوس أوس، بغضب كبير على بعض التعليقات والانتقادات والتنمر الذي تعرض له وزوجته، لحضورهما حفل زفاف بعد مرور أسابيع على وفاة رضيعهما.

وشارك أوس أوس صورا لتعليقات مسيئة تم نشرها عنه وزوجته، ووصف أصحابها بـ"ناس مريضة وقليلة الأدب"، منتقدا أحد المواقع المصرية التي شاركت تلك التعليقات وجمّعتها في خبر، وقال: "لن أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد لا يراعي الله في مهنته... وأطلب من كل الصحفيين المحترمين عدم نشر أي خبر يخص حياتي الشخصية، لو سمحت كفاية أوي اللي الواحد فيه".

وفي منشور آخر، أضاف أوس أوس أنه ليس في حاجة لكي يبرر ويحكي أي شيء عن حياته وزوجته التي اختارها قلبه، ودعمته في العديد من اللحظات الصعبة، مؤكدا أن المال ممكن أن يشتري سريرا ولكن لا يشتري النوم، وليس معنى أنه يذهب للعمل أو يلتقط صورا له وهو سعيد معناه أنه "سيموت من الفرحة" على حد تعبيره، ولكن لأن تلك هي مهنته وواجبه تجاه جمهوره أن يخرجهم من أي حزن، وذلك على حساب حزنه وجرحه وألمه الخاص.

وأشار أوس أوس إلى أن حفل الزفاف الذي حضره مع زوجته، والمتعلق بشقيقة صديقه من فرقة "مسرح مصر" الممثل الكوميدي، مصطفى خاطر، كانت أول خروج لها بعد وفاة رضيعهما، موجها الاعتذار لها لما سببته التعليقات المسيئة من ألم نفسي بالغ لها، وطلب من الجميع التركيز في حياته وعدم النظر في حياة الآخرين.

وتوفي "علي" رضيع أوس أوس في شهر يونيو/ حزيران بشكل طبيعي.

وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في تشييع جثمان "علي" وهو الابن الثاني لأوس أوس، وعلى رأسهم أشرف عبد الباقي، وأشرف زكي، ومحمد عادل إمام، وأحمد فهمي، وسليمان عيد.

وشارك أوس أوس في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدى المرغني، بجانب بيومي فؤاد وحجاج عبد العظيم وانتصار.