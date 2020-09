بغضب كبير... نجم "مسرح مصر" يرد بعد مرور أسابيع على وفاة رضيعه

View this post on Instagram

يعنى ناس مريضه وقليله الادب بتكتب كومنتات وقولنا ماشى يمكن واحد غير مسئول وغير مدرك وعنده ما يكفيه من امراض للحقد والغل على اى حاجه وبنستحمل !! انما يعنى لما يكون فى موقع محترم (على ما اظن )اسمه الدستور ! بيعمل شير لكومنتات الناس المريضه دى وبينزلهم خبر كمان ! ده يبقى اسمه ايه ؟! مش هقول غير حسبى الله ونعم الوكيل فى كل واحد مش بيراعى ربنا فى مهنته ..وبطلب من كل الصحفيين المحترمين عدم نشر اى خبر يخص حياتى الشخصيه لو سمحت كفايه اوى اللى الواحد فيه ... وشكرا موقع الدستور على التشهير بالعقليات المرضيه لكسب ليكات وفولوهات مبروك عليكم 👍 #اوس_اوس