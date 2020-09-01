احتفظت بها 24 عاما... فيديو يكشف الصدمة داخل وجبة "ماكدونالدز"

وحسب وسائل إعلام أمريكية، صورت آلي شيرب جدتها وهي تفتح علبة كانت مخصصة لحذاء، قبل أن تحولها إلى "صندوق حماية" للبرغر، لافتة إلى أنها احتفظت بالوجبة في تلك العلبة لمدة 24 عاما، وأخرجت الجدة الكيس الورقي الذي يعود لماكدونالدز، ويظهر عليه إعلان لسباق سيارات "ناسكار" يعود لسنة 1996.

لكن الصدمة كانت عندما أخرجت شطيرة البرغر والبطاطس المقلية، إذ لم تظهر عليهما أية علامات من العفن، بل بدا وأن الطعام يعود لأيام على أبعد تقدير.

وعلق متحدث باسم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في الولايات المتحدة، على الفيديو، بالقول إن الطعام لم يتلف لأنه حفظ في بيئة جافة، ولم يتعرض لأي رطوبة، التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تعرضه للبكتيريا والعفن، مشددا على أن ما حدث مع شطيرة البرغر تلك من الممكن أن يحدث حتى للأطعمة التي يتم طهيها في البيت، في حال تم حفظها بظروف مناسبة بعيدا عن أي رطوبة.