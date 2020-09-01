ثعبانان يحطمان سقف منزل أثناء تنافسهما على أنثى... صور

سقط ثعبانان كبيران من سقف منزل أحد المتقاعدين في ولاية كوينزلاند الأسترالية.

وتضرر سقف المنزل وبعض الأدوات المنزلية إثر وقوع الزاحفين، اللذين كانا على الأرجح في صراع من أجل أنثى، بحسب موقع "9 نيوز".

A man in Brisbane, Australia, returned home to find two snakes over 8 feet long, had fallen through his kitchen ceiling.https://t.co/YDLFkd9pVS pic.twitter.com/tr2dyWUZZG — KSL NewsRadio (@kslnewsradio) September 1, 2020

وبلغ طول أحد الثعبانين 2.8 متر والآخر 2.5، وكان وزنهما الإجمالي 22 كغ.

واستدعى صاحب المنزل ديفيد تيت، أخصائيين في التقاط الثعابين، ثم تم نقلهما إلى غابة مجاورة، فيما لم يتم العثور على صديقتهما.