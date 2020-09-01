أرنولد شوارزينغر يقتحم الدراما التلفزيونية لأول مرة

يستعد الممثل الأمريكي، بطل أفلام الحركة، أرنولد شوارزنغر، لاقتحام الدراما التلفزيونية، ببطولة وإنتاج أول مسلسل في مسيرته الفنية.

ويتعاون شوارزينغر (73 عاما) في المسلسل مع شركة الإنتاج الفنية "سكاي دانس"، الذي سبق وأن تعاون معها في فيلمين من سلسلة أفلامه الشهيرة "ترمينيتور"، وهما "جينيسيس" و"دارك فيت"، بحسب مجلة "فارايتي" الأمريكية.

وتدور الحبكة الرئيسية للمسلسل حول مغامرة تجسس عالمية، يخوضها أب مع ابنته، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن الممثلة التي ستجسد شخصية الإبنة.

ومن المقرر أن يعرض أول مسلسل تلفزيوني لأرنولد شوارزينغر عبر خدمات البث الرقمية قريبا.

وسبق لشوارزينغر تقديم دور الجاسوس في فيلم الحركة "True Lies"، من إنتاج 1994، ومن إخراج جيمس كاميرون.

وكان آخر أفلام أرنولد شوارزنيغر جزءا جديدا من سلسلة أفلام "ترمينيتور" بعنوان "Dark Fate"، والذي طرح في دور العرض السينمائية عام 2019، وتشاركه بطولته ليندا هاميلتون.

وكان أرنولد شوارزينغر يشغل منصب حاكم كاليفورنيا من عام 2003 إلى 2010.