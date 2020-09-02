بعد صفع المراسلة التلفزيونية "خلفا"... الحكم على الجاني بمبلغ 1000 دولار وأشغال شاقة خدمية... فيديو

حكم على توماس كالاواي، 44 عامًا، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000 دولار من قبل قاضي سافانا بعد تهمة تحرش جنسي تم توجيهها إليه يوم الثلاثاء.

وتظهر سجلات المحكمة أن القاضي أمره أيضًا بأداء 200 ساعة من الأشغال الخدمية، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وألقي القبض على كالاواي في ديسمبر/ كانون الأول بعد أن تم التقاطه بالكاميرا وهو يضرب من الخلف مراسلة "WSAV-TV" أليكس بوزارجيان، 23 عامًا، بينما كانت تقدم تقريرًا مباشرًا عن سباق طريق في سافانا.

شوهد في الفيديو كالاواي مبتسما، حيث كان يشارك في السباق، وهو يركض خلف بوزارجيان ويضربها بقوة "من الخلف"، مما أدهش المراسلة الشابة قبل أن تتوقف بلا حراك في حالة صدمة لعدة ثوان. تم مشاهدة المقطع منذ ذلك الحين ملايين المرات.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo — Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019

بعد النطق بالحكم يوم الثلاثاء، قالت بوزارجيان لقناة "WSAV-TV" خارج قاعة المحكمة: "قد تبدو صفعة المؤخرة (غير الرضائية) غير مؤذية لبعض الناس. وقد يذهب الأشخاص الآخرون إلى حد وصفها بالإطراء، ولكن من الواضح أن هذا نمط تفكير سام لأن ما فعله السيد كالاواي على ذلك الجسر يؤكد صحة فكرة أنني لا أستحق مساحتي الشخصية، كما أنه يعزز الاعتقاد بأن جسدي ليس لي كامرأة.

وأضافت بوزارجيان: أنه "بينما تتفهم أن هذا الفعل "ربما عطل حياته أكثر مما كان يتخيله، فلا أحد لديه الحق في لمس أي شخص أو صفع أي شخص من أجل التسلية الخاصة به".

وتابعت المراسلة "قررت حضور الجلسة لتقبل في النهاية اعتذار كالاواي".

وختمت "لقد حاول الاعتذار عدة مرات"، "لقد سامحته".