على طريقته الخاصة... بيل غيتس يحتفل بعيد ميلاد صديقه ذي التسعين عاما .. فيديو

تربط الملياردير الأمريكي وارن بافيت ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس علاقة صداقة قوية امتدت لعقود طويلة، ما دفع الأخير لمفاجأة المستثمر المخضرم بهدية غير متوقعة احتفالاً بعيد ميلاده الـ90.

ويعلم غيتس مدى عشق بافيت لكعكة الأوريو، ما دفعه لابتكار طريقة سهلة لطهوها بأدوات بسيطة وتسجيل مقطع فيديو على صفحته الخاصة على تويتر، وأرفقها بكلمات رقيقة متمنياً عيداً سعيداً للملياردير المخضرم.

​ويحتل بيل غيتس المركز الثاني في ترتيب أثرياء العالم بثروة 125 مليار دولار، فيما يحل وارن بافيت في المركز الخامس بثروة 82.5 مليار دولار أمريكي.