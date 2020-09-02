فيديو نادر: عمر الشريف يقول إنه كان يعبد الشيخ الشعراوي "لأسباب معينة"

أعاد مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، تداول مقطع فيديو نادر، للفنان المصري الراحل، عمر الشريف، يتحدث فيه عن إعجابه بشخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأكد الشريف حرص على متابعة دروس الشيخ الشعراوي بانتظام طوال فترة تواجده في مصر، قائلا: "الشيخ الشعراوي دا، كنت بعبده لأسباب معينة، لأنه ممثل هايل، عاجبني الطريقة اللي بيفهني وبيفهم الناس بيها، ويعلمني اللغة العربية".

واستعرض الشريف بعض الأمثلة لتفسير الشعراوي للقرآن وفهمه العميق للغة العربية ومصادر نشأة الكلمات، والتي أخبره بها الشيخ الراحل شخصيًا، مؤكدًا أنه لم يتخلف يومًا عن حضور دروس الشيخ أمام التلفزيون.

تابع: "كان لذيذ أوي لأنه بيشرح بالطريقة اللي الناس تفهمها، مثقفين أو جهلة، كنت بتعلم منه القرآن وفي نفس الوقت اللغة العربية، بحبه أوي، كان أحسن ممثل في العالم، مسلي ومضحك".