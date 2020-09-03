محمد رمضان يعلن حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات ويصفها بـ"أجمل هدية"

وتقدم رمضان، اليوم الخميس، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، بالشكر لنائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، واصفا حصوله على الإقامة الذهبية "أجمل هدية".
وقال رمضان: "شكرا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وشكرا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".
وشوق الفنان المصري، محمد رمضان، جمهوره، لمفاجأة سيطرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك أثناء زيارته الحالية لإمارة دبي الخليجية.
وشارك رمضان صورة تجمعه بالمطرب الفرنسي العالمي، ميتر جيمس، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي التقاه خلال تواجده في دبي.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Be ready for big surprise 🔥🔥🔥 @gims 🇪🇬🤝🇫🇷 #egypt #france #uae #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان #mohamed_ramadan
وكتب محمد رمضان على الصورة بالإنجليزية: "استعدوا للمفاجأة الكبرى".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)