محمد رمضان يعلن حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات ويصفها بـ"أجمل هدية"

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، حصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، والتي تخول صاحبها بالإقامة في الدولة مدة 10 سنوات دون تجديد.

وتقدم رمضان، اليوم الخميس، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، بالشكر لنائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، واصفا حصوله على الإقامة الذهبية "أجمل هدية".

وقال رمضان: "شكرا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حفظه الله، وشكرا حكومة دبي على أجمل هدية التأشيرة الذهبية لدولة الأمارات العربية المتحدة حفظها الله وحفظ حكامها وشعبها الغالي".

وشوق الفنان المصري، محمد رمضان، جمهوره، لمفاجأة سيطرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك أثناء زيارته الحالية لإمارة دبي الخليجية.

وشارك رمضان صورة تجمعه بالمطرب الفرنسي العالمي، ميتر جيمس، عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، والذي التقاه خلال تواجده في دبي.

وكتب محمد رمضان على الصورة بالإنجليزية: "استعدوا للمفاجأة الكبرى".