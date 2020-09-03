"تجربة صعبة"... دواين جونسون "الصخرة" يعلن هزيمته لفيروس كورونا

كشف الممثل الأمريكي ونجم المصارعة الحرة الشهير، دواين جونسون، اليوم الخميس، عن إصابته وعائلته قبل فترة بفيروس "كورونا" المستجد، بعدما جاءت نتيجة اختباراتهم "إيجابية".

وقال جونسون (48 عاما) الحائز حاليا على لقب "الممثل الأعلى أجرا في العالم"، في رسالة مصورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إنه وزوجته وابنتيه أصيبوا بالفيروس، على الرغم من التزامهم بإجراءات الوقاية الاحترازية من مرض (كوفيد-19).

وأشار النجم، الشهير بلقب "الصخرة" داخل حلبة المصارعة، إلى أنه وزوجته لورين (35 عاما) وابنتيهما ياسمين وتيانا، البالغتين من العمر أربعة أعوام وعامين، أصيبوا بالفيروس قبل حوالي أسبوعين ونصف.

ولكنه أكد أنه وعائلته شفوا من الفيروس، ولم يصبحوا مصدر عدوى للمرض، وأنهم بصحة جيدة حاليا.

ويقيم دواين جونسون وعائلته في الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 6.1 مليون حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد وأكثر من 185700 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

وأوضح الممثل الأمريكي أن ابنتيه ظهرت عليهما أعراض خفيفة للمرض، مشيرا إلى أنهما "أصيبتا بالتهاب في الحلق في اليومين الأولين، لكن بعد ذلك تحسنت حالتهما وكانت الأمور طبيعية بالنسبة لهما".

أما بالنسبة له وزوجته، فقد كان الأمر مختلفا قليلا، كما أوضح دواين جونسون، الذي أكد أنهما "مرا بتجربة صعبة" دون أن يذكر بدقة تفاصيل الأعراض التي لازمتهما، ولكنهما سويا "اجتازا الأمر كعائلة"، بحسب قوله.

وعن سبب إصابته وعائلته بفيروس "كورونا" المستجد، أكد جونسون أنهم تعرضوا للمرض نتيجة اختلاطهم بـ"أصدقاء عائلة مقربين للغاية" والذين بدورهم لم تكن لديهم أية فكرة عن كيفية إصابتهم.

ونصح دواين جونسون كافة متابعيه باتباع عدة طرق للتقليل من مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بما في ذلك اتباع أسلوب حياة صحي وارتداء قناع للوجه.

يشار إلى أنه في شهر أغسطس/ آب، حصل دواين جونسون على لقب "الممثل الأعلى أجرا" للعام الثاني على التوالي، إذ كسب 87.5 مليون دولار أمريكي بين يونيو/ حزيران 2019 ويونيو 2020، بما في ذلك 23.5 مليون دولار من فيلم "Red Notice" على شبكة "نيتفلكس" وفقا لمجلة "فوربس".