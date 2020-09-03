تركي آل الشيخ يكتشف "ألذ شيء في الدنيا" بعدما جرب كل أنواع المتعة

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن "أسعد وأريح شيء" بالنسبة له بعد أن "جرب كل متع الحياة"، بحسب وصفه.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "والله جربت كل متع الحياة.. ما وجدت ألذ وأسعد وأريح من عمل الخير.. فرحة الإنسان لا تقدّر عندي بثمن، لا تبخلو علي بقصص فيها خير.. والواحد يساهم قد ما يقدر أنا منكم... تراي كنت أحسب كم في جيبي قبل أدخل ماما نوره وأطلب عصير صغير على الميزانية وقطة!".

والله جربت كل متع الحياة ... ما وجدت اللذ وأسعد واريح من عمل الخير ... فرحة الانسان لاتقدر عندي بثمن ❤️🇸🇦 لاتبخلو علي بقصص فيها خير ... والواحد يساهم قد مايقدر🙏🏻❤️ انا منكم ... تراي كنت احسب كم في جيبي قبل ادخل ماما نوره 😉 واطلب عصير صغير على الميزانية ❤️🙏🏻وقطه ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 3, 2020

وتابع آل الشيخ: "والله ما كذبت في حرف، ويوم جيت أتزوج بعت ذهب لأمي وتسلفت من صديق وفي 100 ألف ريال، وأول سنتين مع زوجتي بسيارة صني مصروفة من الشغل موديل 2008، كل دفعتي واللي حولي يعرفون الكلام هذا زين وما هو عيب".

والله ماكذبت في حرف ... ويوم جيت اتزوج بعت ذهب ل امي وتسلفت من صديق وفي ١٠٠ الف ريال ... واول سنتين مع زوجتي بسياره صني مصروفه من الشغل موديل ٢٠٠٨م ... كل دفعتي والي حولي يعرفون الكلام هذا زين وماهو عيب❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 3, 2020

وجاءت تغريدة تركي آل الشيخ جاءت عقب تغريدة قال فيها: "مقطع أم محمد طيّر النوم من عيني.. هذه نخوتنا وهذا كرمنا وهذا عزنا وهذه كرامتنا إن شاء لله أكلمها الصبح كانا من الحيين".

مقطع ام محمد طير النوم من عيني ... هاذي نخوتنا وهذا كرمنا وهاذي عزنا وهاذي كرامتنا ان شالله اكلمها الصبح كانا من الحيين🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 3, 2020

​وأحدث مقطع لبائعة طعام سعودية بسيطة تدعى "أم محمد" تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، والذي يظهر فيه شابا يتجه ناحية عربتها التي تبيع من خلالها طعام، ويزعم أنه فقير وجائع، بينما كان هناك من يصوره دون علمها، في إطار مقلب.

هاذا مقطع ام محمد الي ماشافه"💔🥺 pic.twitter.com/oCsscbPPdl — صالح الشمري (@salh_7117) September 3, 2020

وعلى الرغم من أن الشاب أخبر "ام محمد" أن تعطيه أي بقايا طعام لديها، إلا أنها رفضت إلا أن تقدم له طعاما جديدا برحابة صدر، وهي اللقطة التي فاجأت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وأثارت استحسانهم.