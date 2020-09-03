رامي مالك يواجه "جيمس بوند" وجها لوجه في إعلان جديد لأحدث أفلامه... فيديو

اتسم الإعلان الجديد لأحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند" "No Time to Die"، الذي طرح اليوم الخميس، بالمزيد من مطاردات السيارات السريعة ومشاهد الحركة الحابسة للأنفاس.

ويظهر في أحد مشاهد الإعلان، الممثل الأمريكي من أصول مصرية الحائزة على جائزة "أوسكار"، رامي مالك، وهو يواجه عدوه "بوند".

وفي أحداث الفيلم، يقطع "جيمس بوند" إجازته في جامايكا من أجل إنقاذ عالم مختطف.

وفيلم "No Time to Die" يحمل رقم 25 في سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة، وهو آخر تجسيد من الممثل البريطاني، دانييل كريغ للشخصية.

وأعلنت الشركة المنتجة للإعلان الجديد أنها ستطرحه في دور العرض السينمائية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

Man on a mission. Check out the new poster for #NoTimeToDie in cinemas this November. New trailer coming this Thursday. pic.twitter.com/4ZHOJSfyZq — James Bond (@007) September 1, 2020

وكان من المقرر أن يعرض فيلم "No Time to Die" لأول مرة في شهر مارس/ آذار في قاعة "رويال ألبرت" في بريطانيا، بينما كان سيعرض في الولايات المتحدة في 10 نيسان/ أبريل.