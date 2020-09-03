سر مسح أصالة نصري كافة منشوراتها على "إنستغرام"

فوجئ متابعو الفنانة السورية، أصالة نصري، على "إنستغرام" بحذفها كافة منشوراتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير.

ولم تخرج أصالة نصري حتى الآن لتفسير قيامها بتلك الخطوة، في الوقت الذي تكهنت فيه بعض المواقع أن السبب هو قربها من طرح ألبومها الجديد باللهجة الخليجية.

ولفت موقع "إي تي بالعربي" إلى أن شركة "روتانا" شاركت منشورا عبر حسابها على موقع "تويتر"، شوّقت الجمهور من خلاله لعمل فني جديد خلال ساعات، متسائلا إن كان المقصود به هو ألبوم أصالة الخليجي.

من هي النجمة ؟؟!! ما هو العمل المنتظر ؟؟ متى سيكون تاريخ الطرح ؟؟ ... ساعات ونعرف 👍 pic.twitter.com/Oddxx8obXJ — 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) September 3, 2020

​وكانت أصالة نصري طرحت في شهر يونيو/ حزيران، أغنية جديدة باللهجة الخليجية، هي "جيتني مكسور"، وهي كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي والتوزيع الموسيقي لسيروس.

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليها قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".

وكانت الشكوك تحوم حول انفصال الفنانة من سلسلة تصرفات، بدايتها حين تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال أدائها أغنيتها "ذاك الغبي".