نانسي عجرم تتصدر قائمة "فوربس" لأكثر الفنانين العرب تأثيرا

تصدّرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، قائمة مجلة "فوربس" لأكثر الفنانات تأثيرا ونجاحا في الشرق الأوسط، التي تطرحها لأول مرة.

وذكرت المجلة الأمريكية أن عجرم هي صاحبة أعلى مرتبة في القائمة من بين الفنانات، بسبب شعبيتها الطاغية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" و"إنستغرام"، والتي تصل إلى 48 مليون متابع.

فيما جاءت بالمرتبة الثانية المطربة اللبنانية إليسا، التي أشارت مجلة "فوربس" إلى أن لديها أكبر عدد من المتابعين على موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بأكثر من 12 مليون متابع.

وبالنسبة للفنانين الذكور، جاء المطرب المصري، عمرو دياب، في المقدمة نسبة إلى عدد سنوات عمله في المجالة الفني، والتي تمتد إلى أكثر من 30 عاما.

وانقسمت قائمة مجلة "فوربس" لأكثر 100 فنان تأثيرا ونجاحا في الشرق الأوسط بين 51 فنان يعملون في مجال الموسيقى و37 ممثلا، تصدرهم الفنان المصري، عادل إمام.

وهيمنت مصر على القائمة بـ45 نجما، تليها لبنان بـ25 فنانا.

يشار إلى أن نانسي عجرم، حققت رقما قياسيا جديدا على مستوى العالم العربي مؤخرا، فيما يتعلق بعدد مرات الاستماع إلى أغانيها على موقع "سبوتيفاي" العالمي.

وذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية أن عجرم جاءت في المركز الأول بقائمة الفنانات الأعلى استماعًا في تطبيق الاستماع الرقمي بعدما حققت أكثر من 100 مليون استماع في مجموع عدد الاستماعات لأغنياتها.