الإعلان عن مواصفات هاتف "ريلمي7" و"ريلمي 7 برو"

أعلنت شركة "ريلمي" الصينية، العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم في مجال تصنيع تكنولوجيا الهواتف الذكية، عن الطرح الرسمي لأحدث منتجاتها الإلكترونية الأكثر تقدما.

وأزاحت "ريلمي" النقاب عن منتجاتها الجديدة، وهي الهاتف الذكي "ريلمي7" و"ريلمي 7 برو".

ويحمل الهاتف الجديد كاميرا خلفية رباعية تتكون من أربع مستشعرات هي: عدسة عريضة بدقة 64 ميجابكسل + عدسة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل + مستشعري عمق وماكرو كل منهما بدقة 2 ميجابكسل. مع القدرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60/30 إطار في الثانية بجانب خاصية gyro-EIS من أجل تثبيت الفيديو.

وعن المواصفات الأخرى، الهاتف يأتي مع مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وبطارية من طراز ليثيوم بوليمر بسعة 4500 مللي أمبير

بالإضافة لمستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة ذلك لأنها من طراز سوبر أموليد مع إمكانية فتح قفل الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.

ومن المقرر بدء المبيعات في 10 و 14 سبتمبر، السعر المبدئي لـ"ريلمي7 " 230 دولارًا ، أما "ريلمي 7 برو". 272 دولارًا.

The 90Hz Ultra Smooth Display of #realme7 offers:

👉 No Lag

👉 High Response Rate

👉 480nits Brightness



It comes with a 16.5cm (6.5") FHD+ Large Display to provide an immersive visual experience & better image quality.

Sale at 12 PM, 10th September.https://t.co/vbarOlm8Xl pic.twitter.com/fSVtatvslE — realme (@realmemobiles) September 4, 2020

يمتلك الهاتف تصميما فريدا وجذابا، ومن المفترض عرضه في ثلاثة ألوان هي أزرق، أبيض، قوس قزح.