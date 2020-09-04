هيفاء وهبي توجه نداء لناج محتمل تحت الأنقاض في بيروت

وجهت الفنانة هيفاء وهبي نداء للناجي الذي يبحث عنه رجال الإنقاذ منذ ساعات في منطقة مار مخايل ببيروت.

وغردت وهبي على "تويتر" قائلة "ملايين اللبنانيين يأملون بمعجزة لإنقاذ هذا القلب الصغير الّذي ينبض تحت الركام. أرجوك ابقَ على قيد الحياة"، مضيفة هاشتاغ "نبض بيروت".

Millions of lebanese people are hoping for a miracle to save this little heart beating under the rubble.

Please stay alive 🙏🏻#نبض_بيروت #بيروت — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) September 4, 2020

وفي هذا الصدد، قالت إذاعة "صوت لبنان"، إن 80 سم تفصل عن مكان احتمال وجود شخص حي تحت الانقاض في الجميزة. كما أن عمال الإنقاذ يرفعون الأنقاض بطريقة يدوية بعد الانتهاء من رفع البلوكات الكبيرة.

وبعد مرور شهر على انفجار بيروت، رصد فريق إنقاذ تشيلي أمس الخميس حركة تحت الركام بفضل كلبة تابعة للفريق فتمت الاستعانة بأجهزة الرصد والمسح الحراري، واكتشف المنقذون وجود دليل على الحياة يتمثل بنبض قلب يدق 19 مرة بالدقيقة الواحدة.