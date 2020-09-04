ميزانية ضخمة جدا... إعلان موعد فيلم عرض "مولان"

وقررت الشركة طرح الفيلم اليوم الجمعة 4 سبتمبر/ أيلول، في صالات السينما، بعد تأجيلات عدّة بسبب تفشي فيروس ​كورونا​.

وضعت "ديزني" ميزانية ضخمة جدا لفيلم "مولان" mulan، بلغت 290 مليون دولار، بحسب موقع "تك تايم".

يشار إلى أن أحداث الفيلم تدور حول الفتاة الصينية الشابة "مولان" التي تطمح لخوض تجارب المعارك من خلال التنكر بزيّ المحارب، من أجل إنقاذ والدها.

يقوم بدور البطولة دوني ين، وتجسد دور "مولان" الفنانة ليو يي فاي، ويشارك بالعمل ​جيت لي ولي جونج وجايسون لي، والفيلم من إخراج نيكي كارو.

ويذكر أن "مولان" هو النسخة الـ"Live Action"، من النسخة الكرتونية الأصلية عام 1998، وسبق أن عُرض إخراج الفيلم على المخرج الكبير آنج لي، لكنه رفض لارتباطه بمشروع آخر كما تقدم للفيلم أكثر من 1000 ممثلة من أجل تجارب الأداء لشخصية "مولان".

وكان أصحاب دور السينما يأملون أن يشهد شهر يوليو المقبل عرض فيلم "مولان" وكذلك فيلم المخرج كريستوفر نولان "تينيت" للمساعدة في جذب الجماهير للعودة إلى دور السينما، إلا أنه تقرر تأجيل عرض كلا الفيلمين إلى أغسطس، مع عرض فيلم "تينيت" من إنتاج شركة "وارنر براذرز" في 12 أغسطس.

وتضررت دور العرض السينمائي بسبب إجراءات الإغلاق التي بدأت في منتصف مارس/ آذار جراء تفشي فيروس" كورونا" المستجد، ما أدى لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين واقتراض أموال لتجنب الإفلاس.