هيفاء وهبي عن معتصم النهار: وسيم جدا... فيديو

أشادت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، اليوم الجمعة، بالممثل السوري، معتصم النهار، الذي يشاركها بطولة أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "أسود فاتح".

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي متغزله في معتصم النهار: "قمرين دول ولا عنيك، ممثل هادئ ومحترم ويليق به النجاح، وسيم جدا! كتير ناس تحب أن ترانا سويا في عمل فني".

وأردفت هيفاء: "لكن الله يستر من الذي سيشاهدونه بالمسلسل"، وأرفقت مقطعا مصورا لها مع معتصم النهار أثناء تصويرهما أحد المشاهد الرومانسية.

وانتهت هيفاء وهبي مؤخرا من تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "أسود فاتح"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

وتعرّض المسلسل خلال الفترة الأخيرة لسلسلة من التأجيلات بسبب ظروف خارجة، منها فيروس "كورونا" المستجد، وحادث انفجار مرفأ بيروت.

ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وروجينا ومعتصم النهار وأحمد فهمي وصبري فواز وعمر السعيد ونانسي صلاح، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.