تجربة النموذج الأولي من الطائرة "V" بشكلها الغريب... فيديو

نفذ نموذج مصغر من الطائرة "Flying-V" أول عملية إقلاع له في ألمانيا بعد تزويدها بأجنحة ضخمة تحاكي الأصلية المصممة لتحتوي مقصورة ركاب من كلا الجانبين.

ويعتبر مشروع التصميم الجديد من هذه الطائرة والمنفذ من قبل جامعة دلفت التقنية (TU Delft) في هولندا، بدعم مالي من الخطوط الجوية في البلاد من المشاريع الرائدة التي يعول عليها الخبراء في توفير أماكن واسعة للمسافرين مع تخفيض تكاليف السفر.

ونقل النموذج الأولي إلى قاعدة جوية في ألمانيا حيث تم تنفيذ أول إقلاع لهذا النموذج الجديد، بدعم من فريق شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات.

وصممت الطائرة الجديدة، كطائرة مخصصة لقطع مسافات طويلة جدا، وقادرة على توفير استهلاك الوقود، من خلال دمج مقاعد المسافرين وحجرات تحميل الأمتعة وخزانات الوقود في داخل أجنحة الطائرة.