العثور على فوهة نيزك هز الأرض مثل "زنبرك" قبل 100 مليون عام... صور

وقدر الخبراء قطر فوهة الارتطام بحوالي 5 كيلومترات تقريب، على الرغم من عدم إمكانية رؤيتها من السطح، لكن الخبراء استطاعوا تحديدها من خلال المسوحات الكهرومغناطيسية.
وبحسب صحيفة "الغارديان" تقع فوهة النيزك بالقرب من بلدة غولد فلدس شمال غرب البلاد، ويعتقد بأن فوهة الارتطام أكبر بحوالي 5 مرات من فوهة "ولف كريك" في كيمبرلي.
https://t.co/zceS1uYPuT— 👑ᐯ𝚒𝚝𝚊𝚕℠👑: ~$ 🔔 #Anonymous 404 ²³ (@VitalAnon) September 4, 2020
Massive #meteorite crater found in Western #Australia thought to be 100 million years old pic.twitter.com/oJvVd9SuFh
وقال عالم الجيولوجيا والجيوفيزياء الدكتور جيسون مايرز، إن الاكتشاف مهم وغير متوقع "ربما يكون هناك عدد غير قليل من هذه الحفر، ومن المحتمل أننا اصطدمنا بالكويكبات أكثر مما كنا نعتقد".
A massive 100 million-year-old meteorite crater has been found while a company was drilling for gold in outback Western Australia. With a diameter of 5km, Ora Banda is one of the largest meteorite craters discovered in the world https://t.co/cRwIBmJND6 pic.twitter.com/P021Klg3hT— Massimo (@Rainmaker1973) September 4, 2020
وقام الجيولوجيون برسم خريطة الحفرة باستخدام التقنيات الحديثة مثل مسح الجاذبية، ويعتقد مايرز أن هذا الاكتشاف سيؤدي إلى المزيد من الاكتشافات الأخرى في المستقبل.
ويفترض مايرز أن النيزك يجب أن يكون قطره كبيرا جدا لإحداث مثل هذا التأثير.
ونوه الخبراء إلى أن هذه الصخرة أو الكويكب، ربما دفعت الأرض من مكانها بسبب الضغط الهائل، لكن الأرض عادت إلى مكانها، مثل "حركة الزنبرك تقريبا".
ويعتقد الخبراء أن قطر الكويكب الذي ضرب الأرض يتراوح قطره من 100 إلى 200 متر تقريبًا، لذلك كان صخرة كبيرة جدًا.
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