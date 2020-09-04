ابنة عمرو دياب في ظهور نادر مع أختها غير الشقيقة... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لإحدى بنات الفنان المصري، عمرو دياب، مع أختها غير الشقيقة، في ظهور نادر لهما سويا.

وشاركت كنزي دياب عبر حسابها على موقع "إنستغرام" اللقاء النادر الذي يجمعها بـ"نور" ابنة الفنانة، شيرين رضا، التي كان عمرو دياب متزوجا منها في تسعينيات القرن الماضي.

وكان عمرو دياب متزوجا من شيرين رضا، ابنة الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس "فرقة رضا" للفنون الشعبية، في التسعينيات، وأنجب منها أكبر أبنائه "نور".

وحرص دياب على نعي حماه السابق محمود رضا، الذي وافته المنية في شهر يوليو/ تموز عن 90 عاما.

وصرحت شيرين رضا في شهر فبراير/ شباط أنها تحث ابنتها "نور" دائما على عدم قول إنها ابنة المطرب عمرو دياب.

بعد طلاقه من شيرين رضا، تزوج عمرو دياب من السعودية الجنسية، زينة عاشور، التي أثمر زواجه منها عن 3 أبناء، هما كنزي وجنا وعبد الله.

من ناحية أخرى، طرح عمرو دياب، أمس الخميس، أغنية مصورة جديدة هي "ده لو اتساب"، من أحدث ألبوماته الغنائية "سهران" الذي طرحه العام الماضي.

والأغنية كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحي وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.