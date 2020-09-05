صورة أثارت ضجة.. هل هذا ممشى من "الأموال" صنعه رجل عماني مهرا لعروسه؟

نشر مستخدمون، اليوم السبت، صورا تعود لعام 2016 لرجل عماني، زعم أنه عريس فرش مهر عروسته أوراقا نقدية على الأرض وألحّ أن تمشي عليه.

ونفت الصحف هذه الإشاعات التي تم تداولها بشكل واسع، وبينت أن الصورة لا تتعلق بمهر أو زواج.

عريس عماني اصر ان تمشي عروسته فوق مهرها الذي يبلغ 30 مليون ريال ..🤔



ياتري انت هتمشي مراتك ع ايه🙄😁 pic.twitter.com/81PizYzyFA — 🌺🌺 منارررررر 🌺🌺 (@merome90) August 29, 2020

والحقيقة أن الصورة تظهر أطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية والتي تسمى "عمان العطاء" خلال احتفال في نادي السيب عام 2016، الذي تضمن عرض مجموعة من إصدارات العملات الورقية والمعدنية لعمان، بالإضافة إلى عملات بعض الدول الأخرى.

عماني يمد بساط أوراق نقديه طول

ملعب كرة القدم لتمشي عليها زوجته

المبلغ حسب ما نشر يقدر 30 مليون

ريال عماني "مهر زوجته" يا أهل عمان

هل صحيح الخبر..؟ pic.twitter.com/BGqBazyEDE — فهد (@rr_fwy) August 21, 2020

واحتوت اللوحة على أكثر من 7500 عملة ورقية عمانية ووصل طولها إلى 65 مترا وعرضها إلى متر واحد و19 سم.

وتوضح، أن صاحب الصورة هو من هواة جمع العملات والطوابع التذكارية بعمان، فاضل بن عبد الله العمري.