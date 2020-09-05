صورة أثارت ضجة.. هل هذا ممشى من "الأموال" صنعه رجل عماني مهرا لعروسه؟

ونفت الصحف هذه الإشاعات التي تم تداولها بشكل واسع، وبينت أن الصورة لا تتعلق بمهر أو زواج.
عريس عماني اصر ان تمشي عروسته فوق مهرها الذي يبلغ 30 مليون ريال ..🤔— 🌺🌺 منارررررر 🌺🌺 (@merome90) August 29, 2020
ياتري انت هتمشي مراتك ع ايه🙄😁 pic.twitter.com/81PizYzyFA
والحقيقة أن الصورة تظهر أطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية والتي تسمى "عمان العطاء" خلال احتفال في نادي السيب عام 2016، الذي تضمن عرض مجموعة من إصدارات العملات الورقية والمعدنية لعمان، بالإضافة إلى عملات بعض الدول الأخرى.
عماني يمد بساط أوراق نقديه طول— فهد (@rr_fwy) August 21, 2020
ملعب كرة القدم لتمشي عليها زوجته
المبلغ حسب ما نشر يقدر 30 مليون
ريال عماني "مهر زوجته" يا أهل عمان
هل صحيح الخبر..؟ pic.twitter.com/BGqBazyEDE
واحتوت اللوحة على أكثر من 7500 عملة ورقية عمانية ووصل طولها إلى 65 مترا وعرضها إلى متر واحد و19 سم.
وتوضح، أن صاحب الصورة هو من هواة جمع العملات والطوابع التذكارية بعمان، فاضل بن عبد الله العمري.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)