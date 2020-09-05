سكان مدينة ينيرون مدرج بسياراتهم لمساعدة طائرة تنقذ طفلا على الهبوط.. صور

وقرر السكان المحليون بشكل عاجل جمع السيارات من مدينتهم الصغيرة "ليغيغي"، بهدف إنارة المدرج لطائرة قادمة بهدف إنقاذ طفل صغير في المدينة بعد إطلاقها نداء بعدم قدرتها على الهبوط.

واكتشف الفريق الطبي الذي طلب طائرة الإنقاذ، أمس الجمعة، عدم وجود أضواء لمدرج مهبط الطائرة والتي تساعد في عملية الهبوط ليلا.

وبحسب صحيفة "سي إن إن" فقد توصل السكان بشكل عاجل إلى حل إبداعي "في موقف خطير ومتوتر" وقاموا بالتصرف بشكل جماعي وحسم الموقف.

وقال كبير الموظفين القبليين في المدينة إيدا نيلسون: "كنت أشعر بالتوتر والقلق لأن هذا حدث في وقت متأخر من الليل وهذا الطفل هو ابن لشخص ما".

وأضاف الطبيب الذي طلب طيارة لإسعاف الطفل: "الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه هو السرعة التي يمكنني بها جلب أشخاص آخرين هنا للمساعدة لأنه ماذا لو كانت تلك طائرة طفلي؟".

وقال نيلسون، إن "العشرات من السكان قاموا بتجميع السيارات والمركبات رباعية الدفع لإضاءة المدرج حتى تتمكن الطائرة من الهبوط وإسعاف الطفل الذي يحتاج إلى رعاية طبية".

Late Friday night, the tiny village's gravel airstrip was like its fearsome school mascot: virtually invisible.

(my pics from 2019) pic.twitter.com/0WfwFfsAx3 — John Ryan (@heyjohnryan) August 30, 2020

وخلال حوالي 20 دقيقة تم جمع أكثر من 20 سيارة، بسائقين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 70 عاما، قامت جميعها بتوجيه إنارتها إلى المدرج غير المؤهل، وتمكنت الطائرة من الهبوط وتحميل المريض والإقلاع.