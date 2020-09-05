سكان مدينة ينيرون مدرج بسياراتهم لمساعدة طائرة تنقذ طفلا على الهبوط.. صور

وقرر السكان المحليون بشكل عاجل جمع السيارات من مدينتهم الصغيرة "ليغيغي"، بهدف إنارة المدرج لطائرة قادمة بهدف إنقاذ طفل صغير في المدينة بعد إطلاقها نداء بعدم قدرتها على الهبوط.
وبحسب صحيفة "سي إن إن" فقد توصل السكان بشكل عاجل إلى حل إبداعي "في موقف خطير ومتوتر" وقاموا بالتصرف بشكل جماعي وحسم الموقف.
وقال كبير الموظفين القبليين في المدينة إيدا نيلسون: "كنت أشعر بالتوتر والقلق لأن هذا حدث في وقت متأخر من الليل وهذا الطفل هو ابن لشخص ما".
وأضاف الطبيب الذي طلب طيارة لإسعاف الطفل: "الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه هو السرعة التي يمكنني بها جلب أشخاص آخرين هنا للمساعدة لأنه ماذا لو كانت تلك طائرة طفلي؟".
Cars Light Up Runway To Enable Child’s Hospital Flight#Igiugig #GoodSamaritanhttps://t.co/9bkNHJWWkB pic.twitter.com/OYXgNLriY3— OpenJaw (@openjawnetwork) September 1, 2020
وقال نيلسون، إن "العشرات من السكان قاموا بتجميع السيارات والمركبات رباعية الدفع لإضاءة المدرج حتى تتمكن الطائرة من الهبوط وإسعاف الطفل الذي يحتاج إلى رعاية طبية".
Late Friday night, the tiny village's gravel airstrip was like its fearsome school mascot: virtually invisible.— John Ryan (@heyjohnryan) August 30, 2020
(my pics from 2019) pic.twitter.com/0WfwFfsAx3
وخلال حوالي 20 دقيقة تم جمع أكثر من 20 سيارة، بسائقين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 70 عاما، قامت جميعها بتوجيه إنارتها إلى المدرج غير المؤهل، وتمكنت الطائرة من الهبوط وتحميل المريض والإقلاع.
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