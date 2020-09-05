في السعودية.. تفاصيل أول حفل جماهيري لعمرو دياب عقب كورونا

يستعد "أسطورة الغناء المصري"، عمرو دياب، لإحياء أول حفل جماهيري له في المملكة العربية السعودية.

وبحسب موقع "في الفن"، أعلنت "شركة البحر الأحمر للسفن السياحية" بالسعودية، أن عمرو دياب سيحيي حفلا فنيا على متن رحلتها الثانية في مياه البحر الأحمر، يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضحت الشركة أن تذكرة الحفل ستتضمن رحلة تستمر لأربعة أيام، ويبدأ سعرها من 2800 دولار للشخص الواحد.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وكان عمرو دياب قد تعاقد مؤخرا مع منصة "نتفليكس" العالمية لإنتاج عمل درامي من بطولته.