طبيبة تكشف أخطر علامات مرض السرطان

كشفت أخصائية الأورام والقولون المستقيم الروسية، إيلينا سميرنوفا، أخطر أعراض سرطان المستقيم، والتي تشير إلى مرحلة متقدمة من المرض.

وأوصت سميرنوفا على صفحتها انستغرام، بإيلاء اهتمام خاص لآلام البطن المنتظمة والانتفاخ والتغيرات في طبيعة البراز مثل العسر أو الإسهال ووجود الدم أو المخاط عند استخدام المرحاض. ومن بين الأعراض الخطيرة أيضًا، الإحساس بالتعب الشديد وفقدان الوزن. وحثت الطبيبة على توخي الحذر واستشارة الطبيب إن ظهرت واحدة على الأقل من هذه العلامات.

View this post on Instagram A post shared by Елена Смирнова ПРОКТОЛОГ СПб (@dr.smirnova_elena) on Sep 4, 2020 at 6:54am PDT

ونصحت بزيارة أخصائي أمراض الشرج والمستقيم في سن الـ45، بغض النظر عن وجود علامات أم لا، لأن خطر الإصابة بسرطان المستقيم يزداد مع تقدم العمر. ولاحظت، أن سرطان المستقيم لا يتطور أو ينمو بين عشية وضحاها. فالأمر يستغرق شهورًا وحتى سنوات قبل أن يتطور الورم.

في وقت سابق، حذرت إيلينا سميرنوفا، من مخاطر تناول الشواء. ووفقا لها، تتراكم المواد المسرطنة في اللحوم أثناء عملية القلي. بالإضافة إلى ذلك، يصعب هضم لحم الخنزير ولحم الضأن وتحظر هذه اللحوم على الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز الهضمي.