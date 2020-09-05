تسجيل
22:23 GMT05 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حوت

    "بوزن 100 طن"... مشاهدة "الحوت العظيم" النادر للمرة الثالثة خلال 100 عام... صور

    © AFP 2020 /
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 60
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202009051046460221-%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%86-100-%D8%B7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-100-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%88%D8%B1-/

    رصدت سلطات الحياة البرية حوتا أزرقا عظيما قبالة ساحل سيدني في أستراليا للمرة الثالثة على الأرجح خلال 100 عام تقريبًا.

    وشوهد الحوت الهائل الشهر الماضي في المياه بالقرب من منطقة ماروبرا ​​الساحلية في نيو ساوث ويلز الأسترالية.

    القمر الدموي ويظهر جزئيا في مالطا
    © REUTERS / Darrin Zammit Lupi
    دراسة: القمر يصدأ والأرض هي "المتهم الأول"
    وأكدت دائرة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في نيو ساوث ويلز (NPWS)، أمس الجمعة، في بيان صادر عنها، أن هذه المشاهدة هي "نادرة جدا".

    وأضافت الدائرة أن هذه الحيتان الزرقاء، وهي أكبر الحيوانات على وجه الأرض، وأندرها على الإطلاق، ونادرا ما تشاهد بالقرب من الشاطئ، بحسب "بي بي سي".

    وقال أندرو مارشال العامل في دائرة المنتزهات الوطنية، في بيان صحفي: "الحوت الأزرق هو أكبر حيوان على هذا الكوكب، لكن على الرغم من حجمه الهائل، كان من الممكن أن يتسلل بسهولة بالقرب من ساحل سيدني دون أن يلاحظه أحد".

    وأضاف مارشال: "إن المخلوق البحري ربما يبلغ طوله أكثر من 25 مترًا (82 قدمًا) ووزنه أكثر من 100 طن (100000 كيلوغراما).

    ولكن على الرغم من حجمها الكبير، إلا أن هذه الحيتان الزرقاء "غير مرئية" حتى بالنسبة إلى مراقبي الحيتان المتحمسين.

    وقال: "لا يتم رؤيتهم غالبًا لأنهم يميلون إلى العيش في المحيطات، ولدينا بيانات محدودة جدا عن هجرتهم وموائلهم العميقة".

    واستطاع أحد المصورين التقاط مشاهد نادرة، حيث يظهر الحوت وهو يسبح على طول الساحل بقرب منطقة ماروبرا.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    你親眼看過藍鯨嗎？😳🐳 . 儘管藍鯨貴為世界上最大的動物，但其實很難發現牠們的蹤跡。 . 不過，日前一位澳洲攝影師竟然在新南威爾斯州(New South Wales)的海邊目睹了這「極為罕見」的生物😲 . 事後也得到了相關單位的證實！這隻藍鯨長度可能超過25公尺，重量超過100公噸。 . 最難得的是，這是雪梨近100年來第三次發現藍鯨，只能說這個攝影師也太幸運了吧🤩 . 📹 @seansperception #udnWorldwide #澳洲 #藍鯨 #攝影 #攝影師 #australia #sydney #newsouthwales #bluewhale #ocean #oceanlife #animal #animalphotography #photography #outdoorphotography

    Публикация от udn.com (@myudn)

    ونشر المصور اللقطة على صفحته في "أنستغرام" وقال: "أنا عاجز عن الكلام ولكن يمكنني أن أفتخر مليون مرة".

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Well where do I start; 🐋 I’m speechless but could blurt out a million things at the same time 😲 Yesterday watching a lot of humpbacks travel south in my usual spot at Maroubra, one of the great wonders of the magical ocean appeared in-front of me 👀 A BLUE WHALE 🐋 🐋🐋 THE LARGEST LIVING ANIMAL ON PLANET EARTH 🌍 Although so large they are incredibly hard to ever see especially on the east coast on Australia To put their size into perspective; they grow to around 30metres, their tongue weights the same as an elephant & their heart is the size of a car! Completely mesmerised & feel like I’ve hit the Jackpot👌 Hope you enjoy as much as I still am❤️🐋🌍

    Публикация от Sean (@seansperception)

    وأضاف: "شاهدت الكثير من الحيتان الحدباء تسافر جنوبا في مكاني المعتاد الذي كنت فيه بالأمس، في ماروبرا، وظهرت أمامي إحدى عجائب المحيط السحري: الحوت الأزرق.. أشعر وكأنني فزت بالجائزة الكبرى".

    انظر أيضا:

    وزير لبناني أسبق يصف مساعد وزير الخارجية الأمريكي بـ"قليل الأدب" ويدعو لتوقيف 3 مسؤولين... فيديو
    دراسة: القمر يصدأ والأرض هي "المتهم الأول"
    "عين غاضبة" في الفضاء... رصد ظاهرة لأول مرة في الكون... صور وفيديو
    "مكافأة لمن يجده"... كلب متنكر بزي النمر يثير الرعب في ماليزيا... صور
    "نهاية عصر البوتوكس"... طريقة ثورية لإزالة التجاعيد وإخفاء علامات الشيخوخة
    "الأولى على الإطلاق".. تلسكوب يلتقط مشاهد لـ "هياكل الشمس".. صور وفيديو
    الكلمات الدلالية:
    الحوت الأزرق, حوت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية والممثلة الأمريكية ليدي غاغا خلال تسلمها جائزة أفضل أغنية لعام 2020 (عن أغنية رين أون مي)، في حفل توزيع جوائز إم تي في الموسيقية لعام 2020، نيويورك 30 أغسطس 2020
    أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    شويغو: الطبيعة يجب أن تستهدف أولئك الذين يسيئون إليها
    شويغو: الطبيعة يجب أن "تستهدف" الذين يسيئون إليها فقط
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    أكاذيب يتم ترويجها حول إنقاص الوزن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك