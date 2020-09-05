"بوزن 100 طن"... مشاهدة "الحوت العظيم" النادر للمرة الثالثة خلال 100 عام... صور

وشوهد الحوت الهائل الشهر الماضي في المياه بالقرب من منطقة ماروبرا الساحلية في نيو ساوث ويلز الأسترالية.
وأضافت الدائرة أن هذه الحيتان الزرقاء، وهي أكبر الحيوانات على وجه الأرض، وأندرها على الإطلاق، ونادرا ما تشاهد بالقرب من الشاطئ، بحسب "بي بي سي".
وقال أندرو مارشال العامل في دائرة المنتزهات الوطنية، في بيان صحفي: "الحوت الأزرق هو أكبر حيوان على هذا الكوكب، لكن على الرغم من حجمه الهائل، كان من الممكن أن يتسلل بسهولة بالقرب من ساحل سيدني دون أن يلاحظه أحد".
وأضاف مارشال: "إن المخلوق البحري ربما يبلغ طوله أكثر من 25 مترًا (82 قدمًا) ووزنه أكثر من 100 طن (100000 كيلوغراما).
ولكن على الرغم من حجمها الكبير، إلا أن هذه الحيتان الزرقاء "غير مرئية" حتى بالنسبة إلى مراقبي الحيتان المتحمسين.
وقال: "لا يتم رؤيتهم غالبًا لأنهم يميلون إلى العيش في المحيطات، ولدينا بيانات محدودة جدا عن هجرتهم وموائلهم العميقة".
واستطاع أحد المصورين التقاط مشاهد نادرة، حيث يظهر الحوت وهو يسبح على طول الساحل بقرب منطقة ماروبرا.
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你親眼看過藍鯨嗎？😳🐳 . 儘管藍鯨貴為世界上最大的動物，但其實很難發現牠們的蹤跡。 . 不過，日前一位澳洲攝影師竟然在新南威爾斯州(New South Wales)的海邊目睹了這「極為罕見」的生物😲 . 事後也得到了相關單位的證實！這隻藍鯨長度可能超過25公尺，重量超過100公噸。 . 最難得的是，這是雪梨近100年來第三次發現藍鯨，只能說這個攝影師也太幸運了吧🤩 . 📹 @seansperception #udnWorldwide #澳洲 #藍鯨 #攝影 #攝影師 #australia #sydney #newsouthwales #bluewhale #ocean #oceanlife #animal #animalphotography #photography #outdoorphotography
ونشر المصور اللقطة على صفحته في "أنستغرام" وقال: "أنا عاجز عن الكلام ولكن يمكنني أن أفتخر مليون مرة".
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Well where do I start; 🐋 I’m speechless but could blurt out a million things at the same time 😲 Yesterday watching a lot of humpbacks travel south in my usual spot at Maroubra, one of the great wonders of the magical ocean appeared in-front of me 👀 A BLUE WHALE 🐋 🐋🐋 THE LARGEST LIVING ANIMAL ON PLANET EARTH 🌍 Although so large they are incredibly hard to ever see especially on the east coast on Australia To put their size into perspective; they grow to around 30metres, their tongue weights the same as an elephant & their heart is the size of a car! Completely mesmerised & feel like I’ve hit the Jackpot👌 Hope you enjoy as much as I still am❤️🐋🌍
وأضاف: "شاهدت الكثير من الحيتان الحدباء تسافر جنوبا في مكاني المعتاد الذي كنت فيه بالأمس، في ماروبرا، وظهرت أمامي إحدى عجائب المحيط السحري: الحوت الأزرق.. أشعر وكأنني فزت بالجائزة الكبرى".
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