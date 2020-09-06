الإمساك بتمساح يزن أكثر من 200 كيلوغرام في ميسيسيبي

تمكن صيادون في ولاية ميسيسبي الأمريكية من الإمساك بتمساح، قال عنه الخبراء أنه أكبر تمساح يتم صيده في المنطقة على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.

وذكرت تقارير صحفية أن صيادين في ولاية ميسيسيبي، ذهبا على متن قارب صغير، تمكنا من الإمساك بتمساح يزن أكثر من 200 كيلوغرام، وطوله ثلاثة أمتار ونصف. وفي البداية، اعتقدوا أنه جذع شجرة، ولكن عندما بدأ المفترس يلوح بذيله، أدرك الرجال أنهم قد اصطادوا "الحظ من الذيل".

واستغرق الصيادان ثلاث ساعات لتحميل صيدهم في القارب. وتم وضع التمساح على الشاطئ باستخدام جرار. وذكرت الصحيفة أنه "أمر مدهش كيف لم يغرق القارب أو ينقلب مع وجود حيوان مفترس على متنه".

وبحسب الخبراء، فإن هذا الحيوان هو الأكبر الذي تم صيده في المنطقة على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، وفقا لتقرير صحيفة "موسكوفسي كومسوموليتس".