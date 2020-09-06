ابنة رجاء الجداوى تنشر فيديو عيد ميلاد والدتها الأخير

نشرت ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوى فيديو لوالدتها، التقطته فى آخر احتفال بعيد ميلاد لها.

وتحرص أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة على استخدام حساب والدتها بـ"انستغرام" لنشر صور من دفتر ذكريات والدتها والتواصل مع جمهورها.

وكتبت ابنة الفنانة الراحلة تعليقا على الفيديو "آخر عيد ميلاد لمامي 6 سبتمبر 2019".

واحتفلت الفنانة رجاء الجداوى بعيد ميلادها العام الماضى مع ابنتها وأصدقائها من الوسط الفنى، قبل إصابتها بفيروس كورونا ورحيلها فى يوليو/تموز الماضى.

View this post on Instagram اخر عيد ميلاد لمامي ٢٠١٩ ٦ سبتمبر A post shared by رجاء الجداوي (@ragaaelgedawy) on Sep 5, 2020 at 3:51pm PDT

ويمر اليوم 86 عاما على ذكرى ميلاد الراحلة رجاء الجداوى، التى عشقها الوسط الفنى، وحرص العديد من الفنانين على التفاعل مع فيديو آخر عيد ميلاد لها معبرين عن اشتياقهم لها.

ويعرض لرجاء الجداوي في دور العرض السينمائية حاليا آخر أفلامها السينمائية "توأم روحي"، والذي يشارك في بطولته، حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وبيومي فؤاد ونهال عنبر وعزوز عادل، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وتوفيت الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز، عن عمر 82 عاما، بعد بقائها لمدة 43 يوما فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".