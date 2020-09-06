إصابة الفنان المصري جمال يوسف بسرطان البلعوم

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادرها أن الفنان المصري يعاني من سرطان البلعوم في مراحل متأخرة.

وأشارت المصادر إلى أن جمال يوسف يرقد حاليا في أحد مستشفيات القاهرة، وفي حالة متأخرة.

كان المخرج تامر حمزة، قد أعلن أن الفنان جمال يوسف يعيش في حالة مرضية صعبة منذ عدة أشهر، دون أن يوضح نوع المرض.

وقال حمزة في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل: "من في الصور زميل اسمه جمال يوسف، وكما ترون ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 52 عاما، لم أرى منه إلا كل خير".

وتابع بقوله "جمال تمكن المرض منه، ولا يوجد أمر بعيد عن ربنا، نأمل أن يخرج من محنته بخير وسلامة، ادعوا لجمال فهو يحتاج إلى الدعاء".

ونقلت تقارير صحفية عن الفنان المصري قوله: "ادعولي خايف من وقفة ربنا".

الفنان #جمال_يوسف بعد إصابته بـ #السرطان أدعولى خايف من وقفتنا قدام ربنا pic.twitter.com/LkHZJgk2g2 — اليوم السابع (@youm7) September 6, 2020

​ويعتبر جمال يوسف ممثل تليفزيوني وسينمائي مصري مخضرم، حيث شارك في أعمال عديدة، مثل "التوأم" عام 1997، و"أم كلثوم" عام 1999، و"البحار مندي" عام 2001، و"فارس بلا جواد" عام 2002، و"الليل وآخره" عام 2003، و"عباس الأبيض في اليوم الأسود" عام 2004، و"مبروك جالك قلق"، و"ريا وسكينة" عام 2005، و"حدائق الشيطان" عام 2006، ومسلسل "القاصرات" عام 2013.

كما شارك "يوسف" في بعض الأفلام، منها "صعيدي رايح جاي"، و"أيام السادات" عام 2001، و"فيلم هندي" عام 2003، وفيلم "الغابة" عام 2008.