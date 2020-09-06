حقيقة الشعاع الضوئي الغامض في سماء رأس الخيمة بالإمارات... فيديو

أصيب سكان مدينة رأس الخيمة في الإمارات، بحالة من الذعر إثر تداول مقطع فيديو يرصد ضوءا غامضا يجوب سماء المدينة، فيما يشبه الجسم الطائر دون معرفة هويته أو طبيعته.

وعلق مركز الفلك الدولي على الحادثة عبر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" وقال إن "كرة نارية لامعة شوهدت .. في سماء الإمارات الساعة 11:05 مساء بتوقيت الإمارات من الشمال إلى الجنوب".، مشيرا غلى أن ذلك المشهد كان "لقمر صناعي أثناء دخوله الغلاف الجوي، اسمه ستارلينك 40، أطلق يوم 24 مايو 2019، وهو جزء من شبكة للإنترنت الفضائي لشركة SpaceX، وكان من ضمن أوائل المجموعات التجريبية للمنظومة".

وأضاف المركز "كما شوهد سقوط القمر الصناعي من سلطنة عمان أيضا، والخارطة المرفقة تبين موقعه أثناء مروره فوق مسقط".

كرة نارية لامعة شوهدت قبل قليل في سماء الإمارات الساعة 11:05 مساء بتوقيت الإمارات من الشمال إلى الجنوب، وهي لقمر صناعي أثناء دخوله الغلاف الجوي، اسمه ستارلينك 40، أطلق يوم 24 مايو 2019، وهو جزء من شبكة للإنترنت الفضائي لشركة SpaceX، وكان من ضمن أوائل المجموعات التجريبية للمنظومة. pic.twitter.com/wPbx8ApYqR — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) September 5, 2020

من جهته، قال رئيس القبة السماوية بالشارقة و عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، إنه "من الشائع جدا مشاهدة أجسام فضائية اصطناعية، ومن وقت لآخر تحترق قطع الأقمار الاصطناعية المحطمة أيضا في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، والتي تمثل معظم الأجسام الطائرة التي تُرى في الليل".

متداول ..



قبل قليل في سماء راس الخيمه واستمر المشهد اقل من دقيقه .



غير واضحة الملامح في المقطع المتداول ..

لكن بين فترة وأخرى تهبط أجسام فضائية صناعية من مخلفات الاقمار الصناعية و الصواريخ و تحترق في الطبقات العليا للغلاف الجوي و غالبا تكون منها ما تمت مشاهدته . pic.twitter.com/bIgBu9lGRr — إبراهيم الجروان (@ibrahimaljarwan) September 5, 2020

وكانت شركة SpaceX للفضاء، قد أطلقت أول 60 قمرا صناعيا من Starlink في مدار الأرض، وذلك ضمن مشروعها لتوفير الإنترنت الفضائي بسرعات وجودة عالية.

وتسعى الشركة ومالكها أيلون ماسك إلى إنجاز المشروع وإرسال 12000 قمر صناعي للفضاء بحلول عام 2025 بتكلفة 10 مليارات دولار.