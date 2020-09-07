روسيا تتراجع في تصنيف موثوقية الإنترنت

تراجعت روسيا إلى المرتبة 13 في تصنيف مرونة القطاعات الوطنية للإنترنت، قبل عام من ذلك احتلت المرتبة 11 في التصنيف، وفقًا لدراسة أجرتها شركة Qrator Labs، وهي شركة متخصصة في ضمان توافر موارد الإنترنت ومواجهة هجمات DDoS.

يتم تصنيف مرونة القطاعات الوطنية للإنترنت منذ عام 2016 في 249 دولة في العالم. يؤخذ في الاعتبار كيف يؤثر فشل نظام مستقل واحد (AS, АС) على الاتصال العالمي لمنطقة معينة.

وفقًا للتصنيف، احتلت روسيا هذا العام المرتبة 13 بحصة 5.08% من شبكات القطاعات الوطنية التي تفقد التوافر العالمي في حالة فشل مشغل اتصالات واحد. قبل عام، احتلت روسيا المرتبة 11 بنسبة 4.74%.

الدول الخمس الأولى هي البرازيل وألمانيا وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة. وتتبعها هولندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وليختنشتاين في الترتيب. دخلت أربعة دول جديدة المراكز العشرين الأولى هذا العام وهي ليختنشتاين واليابان وإندونيسيا والأرجنتين، في حين غادرت لوكسمبورغ وجمهورية التشيك وإيرلندا وبلغاريا. تراجعت هونغ كونغ ثمانية مراكز، في عام، واحتلت المركز العشرين.