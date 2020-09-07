من جدة إلى نيويورك... محمد رمضان يضيء اللوحات الإعلانية

أعلنت منصة "Spotify"، التي ستطرح أحدث أغاني الفنان المصري محمد رمضان، إقامة حملة دعائية واضعة صورة للمطرب المصري رفقة نجم موسيقى الهيب هوب الفرنسي الكونغولي، جيمس، في ميدان تايمز سكوير بينيويورك.

وقررت الشركة عرض صورة للمطربين على أكبر شاشة "إل إي دي" على طريق الملك القديم في مدينة جدة السعودية.

وقال رمضان، في بيان صحفي: "من أفريقيا إلى العالم! متحمس جداً لتقديم ‏أغانينا إلى جمهور جديد حول العالم. لقد كان التعاون الغنائي مع جيمس تجربة رائعة بالنسبة لي، وأن نرى أغنيتنا تضيء شوارع نيويورك ‏وجدة نجاح مميز جدا".‏

من جهته علق المدير الإقليمي لشؤون الفنانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسام خضر، قائلا "Spotify" هو المكان الأمثل لاكتشاف أحدث الأعمال الموسيقية، فنحن نُسهل على المستمعين اكتشاف الموسيقى والأغاني وعلى الفنانين التفاعل بشكلٍ أفضل مع معجبيهم".

مضيفا "ينظر الفنانون إلى Spotify على أنها المنصة الأولى لبناء قاعدة جماهيرية لهم، وتمتلك Spotify القدرة على مساعدة الفنانين في بناء اسمهم الفني من خلال الحملات التسويقية التي هي من أول الأسباب التي تدفع الفنانين للعمل معها"، بحسب ما نقل موقع arabnews.

يذكر بأن الفنان عمرو دياب هو أول فنان عربي يظهر على لوحات Spotify الموجودة في نيويورك.